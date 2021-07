La légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, aimait Paolo Di Canio comme George Best, Cristiano Ronaldo et Eric Cantona, mais le héros de West Ham a rejeté le transfert à Old Trafford

in

Manchester United n’a pas peur de signer des non-conformistes et des personnages controversés – ils valorisent la capacité, le désir et la motivation dans leurs quêtes d’argenterie.

Après la retraite d’Eric Cantona en 1997, ce n’était pas tout à fait un étang de moulin à Old Trafford, mais à la fin de 2001, Sir Alex Ferguson savait qu’ils manquaient d’un certain dynamisme et d’une certaine vigueur.

Ferguson traversait une période difficile en 2001/02

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, le football anglais semblait inspirer les excentriques et leur permettre de s’épanouir.

Un homme, qui, selon ses propres mots, était en partie ange et en partie diable, et était, malgré un épisode controversé avec Sheffield mercredi, devenu un héros à West Ham, était Paolo Di Canio.

L’Italien, qui a également connu une saison mouvementée mais réussie avec le Celtic avant d’arriver en Angleterre en 1997, était un ennemi public après avoir poussé l’arbitre Paul Alcock sur le pont après un carton rouge contre Arsenal pour les Owls en 1998.

West Ham a reconnu ses talents et le manager Harry Redknapp, malgré ses défauts, a déclaré: “Il peut faire des choses avec le ballon dont les gens ne peuvent que rêver.”

Et le rêve, c’est ce que les supporters des Hammers ont fait avec Di Canio dans l’équipe.

Di Canio a poussé l’arbitre Alcock au sol dans l’un des moments les plus controversés de l’histoire de la Premier League

Son ajout a aidé le club à terminer à la cinquième place de la Premier League, son plus haut niveau jamais enregistré dans la compétition.

Et au cours de la campagne 1999/2000, il a vraiment pris vie, marquant 16 buts en Premier League, dont sa célèbre volée contre Wimbledon, à juste titre considéré comme l’un des plus grands de l’histoire de l’élite.

Les Hammers dérivaient cependant, malgré l’excellence de Di Canio et une neuvième place les a suivis, terminant 15e en 2000/01, même avec l’Italien marquant neuf buts en championnat.

Et en décembre 2001, il était sur le point d’être transféré dans un autre combattant de Premier League – pas celui que vous auriez pu envisager à l’époque.

Di Canio est une légende de West Ham et son but contre Wimbledon est tout aussi mémorable que sa poussée sur Alcock

La saison 2001/02 de Premier League s’est déroulée après trois titres successifs pour Man United, et cinq au cours des six années précédentes.

Cela n’allait pas comme prévu, cependant, et malgré leur célèbre victoire de retour 5-3 sur Tottenham, une défaite 4-0 contre Ipswich et un autre but de quatre buts contre Everton, une série atroce de cinq défaites en sept, couvrant de fin octobre à début décembre, ils se sont classés au neuvième rang.

Fergie savait qu’il avait besoin de quelque chose de spécial pour l’aider à changer son côté en difficulté. C’était censé être sa saison d’adieu mais il ne pouvait pas sortir comme ça.

L’une de ses fameuses révolutions était en cours, avec Ruud Van Nistelrooy, un succès immédiat arrivant, mais aussi Juan Sebastian Veron, qui ne pouvait tout simplement pas montrer ses talents comme il l’avait fait en Serie A.

Andy Cole est parti pour Blackburn, Dwight Yorke était à vendre, tandis que Teddy Sheringham était parti plus tôt en 2001. En remplacement, Fergie voulait quelqu’un pour compléter Van Nistelrooy.

Ainsi, le jour de Noël, il a décroché le téléphone et a essayé de convaincre Di Canio de déménager à Old Trafford. Et lors de l’appel, il est vrai que les deux hommes ont été pris par surprise.

“Je pensais que c’était une blague. Je pensais que c’était mon ami d’Italie », a déclaré Di Canio à Sky Sports à propos de leur menton.

“Mon estomac s’est un peu gonflé parce que cela vous fait penser que vous vous êtes sous-estimé, que vous êtes plus gros que ce que vous pensiez.

Entendre Ferguson à l’autre bout de la ligne téléphonique était effrayant même pour Di Canio

“Man United vous appelle, essaie de vous persuader de déménager parce qu’ils vous veulent. Pendant quelques minutes, vous vous sentez grand et fort.

« C’était étrange pour moi de dire non à Sir Alex. J’ai dit ‘merci, 1000 fois merci, mais je ne peux pas. West Ham est la famille qui m’a réchauffé dans le pire moment de ma vie, je suis le skipper, je ne peux pas.

« Il m’a dit : ‘Paolo, respect pour ça, j’aime les gens qui pensent de cette façon. Tu es l’homme que je pensais que tu étais.

L’amour mutuel était clair à voir, mais malgré cette conversation, des rumeurs ont persisté et le représentant du joueur a parlé dans les médias d’un accord en janvier.

Ferguson était désespéré de trouver le fleuret parfait pour la signature estivale de Van Nistelrooy

“En tant que grand joueur, imaginez être footballeur à la fin de votre carrière et il y a un grand club comme Manchester United qui vous veut”, a déclaré son agent Matteo Roggi. “Je pense que presque tous les joueurs aimeraient jouer pour l’une de ces équipes une fois dans sa vie et Paolo adorerait cette opportunité.

“Manchester United est impliqué dans des négociations avec West Ham et quelque chose va probablement arriver”, a déclaré Roggi dans une autre interview.

“M. Ferguson a toujours été un amoureux de Paolo Di Canio et les gens pourraient penser qu’il y a un poste vacant parce que United a autorisé Andy Cole à partir.”

Au lieu de l’Italien, Diego Forlan est venu pour 7,5 millions de livres sterling quelques jours avant la date limite d’inscription de nouveaux joueurs pour la Ligue des champions le 31 janvier 2002.

Forlan a rejoint United au lieu de Di Canio mais n’a pas si bien réussi à Old Trafford

Di Canio, cependant, n’a jamais tout à fait quitté les pensées de Fergie et des rumeurs sont revenues à la fin de 2002, mais elles ont rapidement été repoussées.

“Nous n’avons fait aucune approche pour Di Canio, pas depuis janvier dernier”, a déclaré Ferguson au Times.

« Si nous l’avions fait en janvier dernier, cela aurait été justifié et nous en aurions profité cette saison, mais pas maintenant.

“C’est dommage parce que je pense que c’est un joueur merveilleux.”

L’Italien a marqué un penalty “panenka” audacieux contre Arsenal en 2003, mais pour Charlton et non pour Manchester United

Di Canio a finalement quitté West Ham en 2003 après leur relégation de choc au championnat et a rejoint Charlton Athletic.

Et même à ce moment-là, Ferguson ne pouvait s’empêcher de s’interroger sur l’Italien.

“C’est un footballeur incroyablement talentueux”, a-t-il observé. “C’était une belle affaire de la part de Charlton de le recruter.

«J’ai eu une petite pensée pour peut-être l’amener ici pendant l’été. J’avais envisagé de le signer plusieurs fois auparavant, mais peut-être que ce n’était pas censé l’être.

« Vous ne voyez pas beaucoup de gars avec ce talent spécial de changer un jeu avec un éclair de pur talent.

“C’est un footballeur très dévoué et un excellent entraîneur. Je sais qu’il reste souvent allumé pendant au moins une heure après que tout le monde a fini. C’est une excellente attitude à avoir.

Ferguson pense que si l’Italien avait signé, il serait devenu une légende du club comme Ronaldo et Rooney l’ont fait

“Di Canio aurait été capable de devenir un très grand joueur à Manchester United”, a déclaré Ferguson plus tard, interrogé sur l’occasion manquée.

“Je veux dire, c’était un grand joueur. Mais quand vous avez un joueur comme Di Canio, qui s’exprime en tant qu’individu, comme [George] Meilleur et [Eric] Cantona l’a fait, et [Ryan] Giggs, [Wayne] Rooney, [Cristiano] Ronaldo et [Dimitar] Berbatov oui… on fait des héros rapidement ici. Di Canio aurait pu être dans cette catégorie.

L’Italien n’a toujours aucun scrupule quant à sa décision, malgré la tentation de considérer ce qui aurait pu être.

“En fin de compte, je suis resté à West Ham et je ne le regrette pas”, a-t-il déclaré. «Même si United est devenu le meilleur, a remporté la Ligue des champions, remportant les ligues. Je ne changerais jamais de gagner ces ligues pendant les quatre ans et demi où j’ai porté le maillot de West Ham.