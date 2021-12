La légende de Mariachi Vicente Fernandez est décédée à 81 ans

La légende de la musique Ranchera Vicente Fernandez, surnommée « El Charro de Huentitan » et connue pour ses tubes « El Rey » et « Lástima que seas ajena », est décédée. Fernandez est décédé dimanche dans un hôpital de la ville de Guadalajara, dans l’ouest du Mexique, des mois après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure à la colonne cervicale à la suite d’une chute à son domicile son été. Il avait 81 ans.

La famille de Fernandez a confirmé son décès dans une déclaration partagée sur le compte Instagram officiel de la légende, en disant : « Repose en paix M. Vicente Fernández. Nous avons le regret de vous informer de sa mort le dimanche 12 décembre à 6h15 » La déclaration, partagée à côté d’une image en noir et blanc de Fernandez, a poursuivi, « ce fut un honneur et une grande fierté de partager avec tout le monde une grande carrière musicale et de tout donner pour son public. Merci de continuer à applaudir, merci de continuer à chanter.

Connu sous le nom de « Chente » par ses fans, Fernández est né en février 1940 à Jalisco. Il a enregistré plus de 300 chansons tout au long de sa carrière de plus de cinq décennies, dont des tubes comme « Volver, Volver », « Por Tu Maldito Amor » et « El Rey ». Il a enregistré plus de 50 albums, vendu plus de 50 millions de disques et a été nominé pour 13 Grammys, en remportant finalement trois, selon Deadline. Fernandez a également fait plusieurs apparitions dans des films en langue espagnole de 1969 à 1991. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et en 2002 a été nommé Person of the Year par la Latin Recording Academy. En avril 2016, Fernández a pris sa retraite du spectacle vivant.

« Le cœur lourd, nous adressons nos vœux à la légende régionale mexicaine et icône culturelle Vicente « Chente » Fernández », ont déclaré la Latin Recording Academy et la Recording Academy dans un communiqué commun. « Pendant plus de 60 ans, le chanteur, producteur et acteur a fait connaître les traditions musicales de son pays bien-aimé au public du monde entier grâce à ses performances étonnantes et à sa voix douée, dotée d’une puissance et d’une portée lyriques impressionnantes. »

Fernandez laisse dans le deuil son épouse, Maria del Refugio Abarca Villaseñor, et trois enfants. Pour le moment, les plans commémoratifs n’ont pas été révélés, bien que les fans du célèbre musicien aient partagé de nombreux hommages à Fernandeez en ligne, certains se réunissant devant son étoile sur le Hollywood Walk of Fame pour une veillée.