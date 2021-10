La légende de Savatage Jon Oliva arrêtée pour Dui et possession de cocaïne

Selon le site Web du bureau du shérif du comté de Pasco, le légendaire SAUVAGE chanteur John Nicolas “Jon” Oliva a été arrêté plus tôt cette semaine sur la côte ouest centrale de la Floride pour conduite avec facultés affaiblies ainsi que possession d’une substance contrôlée.

Le site Web de Pasco County Jail montre que le musicien de 62 ans a été arrêté à 03h43 le jeudi 30 septembre et a été libéré sous caution moins de 24 heures plus tard – à 00h34 le vendredi 1er octobre.

La police inculpée Oliva avec possession de cocaïne, qui est un crime, et DUI, qui est un délit.

OlivaLa photo de réservation publiée par le bureau du shérif du comté de Pasco le montre apparemment vêtu d’une blouse d’hôpital et arborant ce qui semble être de nouvelles éraflures sur le nez et la joue gauche, suggérant qu’il a peut-être été blessé dans un accident de voiture avant d’être arrêté.

Plus d’informations sur OlivaSon arrestation peut être consultée sur le site Web du bureau du shérif du comté de Pasco (où il est répertorié sous le numéro de réservation : 254418).

De retour en 2016, Jon a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait subi un accident vasculaire cérébral en avril de la même année. À l’époque, il a déclaré: “Ce n’était pas aussi grave que cela aurait pu l’être, mais cela m’a laissé des problèmes de récupération physique souvent associés aux accidents vasculaires cérébraux.”

Malgré ses problèmes de santé, Jon a dit qu’il ne regrettait pas la façon dont il avait vécu sa vie. Il a écrit: “J’ai vécu le style de vie rock ‘n’ roll depuis l’âge de 18 ans. C’est tout ce que je savais et j’ai beaucoup aimé la balade. Mais il arrive un moment dans la vie de chacun où il faut prendre du recul et changer la vie. décisions… que j’ai.”

Peu après SAUVAGEla performance de réunion de 2015 Wacken en plein air festival au Wacken, en Allemagne, Oliva a affirmé qu’il se sentait mieux qu’il ne l’avait été depuis 20 ans parce qu’il avait « arrêté de boire et de manger » en prévision du concert. Il a expliqué: “C’est ma voix qui me fait peur, parce que, même quand j’avais la fin de la vingtaine, le début de la trentaine, je faisais des chansons comme ‘Il y a 24 heures’ étaient toujours très difficiles à faire. Et, bien sûr, je n’avais pas réalisé que c’était toutes les drogues et l’alcool que je prenais. Mais, après avoir fait ça, me ressaisir et tout ça, chanter ‘Il y a 24 heures’, c’est en fait facile maintenant. [Laughs]”

Autrefois, Oliva a parlé ouvertement d’aller « un peu trop loin » pendant SAUVAGEtournée de 1988 avec MEGADETH et vivre la “vie rock’n’roll” qui l’a finalement forcé à se faire soigner dans un centre de réhabilitation chimique. Par conséquent, SAUVAGE a dû annuler une tournée prévue, y compris des dates européennes.

En 2012, Oliva Raconté Explosion de métal à propos de ses premiers problèmes avec la drogue et l’alcool : « Nous étions fous, mais nous nous amusions tellement. Nous étions tous dans notre apogée, aimant juste passer un bon moment. J’ai même réalisé que tu avais un problème de drogue, c’était déjà trop tard, parce que partout où tu allais les gens te donnaient de l’herbe, du coca, un verre… Je veux dire, je ne suis jamais allé nulle part de 1984 à 2001 quand quelqu’un n’avait pas essayé de me donner de la drogue ou de l’alcool.”

En plus de son travail avec SAUVAGE, Oliva est bien connu pour avoir co-créé l’acte de musique classique-rencontre-rock progressif et pyro ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN aux côtés du fondateur du projet Paul O’Neill. Oliva serait resté impliqué dans GRTactivités de même après O’Neillen avril 2017, la mort d’une overdose accidentelle de drogue.

Photo de réservation avec l’aimable autorisation de Bureau du shérif du comté de Pasco

