Est-il temps de ralentir ? Jeff Stelling semble certainement le penser. Après 25 ans à animer l’émission populaire de Sky Sports, Soccer Saturday, l’hôte génial « l’incroyable Jeff » se retire. Et à 66 ans, qui peut lui en vouloir ?

Jeff a expliqué qu’il était arrivé à la conclusion qu’il était temps de ralentir un peu plus tard que beaucoup ne le souhaiteraient et a rejoint Abbot Ale pour tenter de présenter aux Britanniques un nouveau concept de consommation de pinte dans notre culture de pub toujours populaire.

Jeff a pris l’engagement de « ralentir » et je ne pense pas qu’il sera seul.

L’abbé Ale a interrogé 2000 personnes et beaucoup ont déclaré qu’ils aimeraient ralentir leur rythme de vie à l’âge de 43 ans. Le verrouillage montrant à beaucoup d’entre nous qu’il y a plus dans la vie que «juste» le travail, il est peut-être temps de re- pense.

Il semble que l’EFL envisage de mettre fin à la règle d’interdiction actuelle de 15 heures pour le dépistage du football, ce qui reflète possiblement la façon dont les gens veulent maintenant consommer l’une de leurs passions et l’une des dix principales activités appréciées par les gens lorsqu’ils ne travaillent pas. Cela résoudrait également les nombreux gémissements des managers britanniques au sujet de la congestion des matchs, mais pas seulement cela, cela nous aiderait, les fans de football, à planifier des activités de travail et de plaisir beaucoup plus facilement, sans les changements constants d’heure.

TOP 10 DES ACTIVITÉS DES BRITS – QUAND ILS RALENTISSENT :

Faire une promenade Profiter de la nature Lire un livre Écouter de la musique Aller dîner Faire du jardinage Cuisiner quelque chose de sympa Boire une bière ou du vin Regarder du sport Aller au pub

La vie trépidante actuelle des Britanniques signifie que l’adulte moyen n’a que sept heures et demie pour lui-même chaque semaine. Est-il temps de changer cela et d’arrêter le mantra « travailler dur, jouer dur » que beaucoup de Britanniques suivent ? Après tout, nous travaillons parmi les heures les plus longues d’Europe.

Cela a conduit Jeff Stelling à s’associer à l’abbé Ale pour amener la nation à ralentir et à savourer. Il expliqua:

« En vieillissant un peu, j’essaie de ralentir ! La vie est toujours aussi frénétique mais j’ai envie de profiter de plaisirs comme une promenade de chien, une partie de golf ou surtout une bonne pinte ! Je dis bravo à ceux qui ont la possibilité de ralentir un peu plus tôt que moi !

Je ne sais pas à quel point il ralentit en regardant sa bien-aimée Hartlepool jouer, mais le concept est certainement juste, il est temps pour nous de nous tourner vers le plaisir de la vie, le travail est important mais le temps avec nos proches l’est aussi et prendre soin de nous . Comme on dit, tout travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux.

