La légende de Southampton Claus Lundekvam est passée du redoutable défenseur de la Premier League à un verre de vodka chaque matin alors que la retraite entraînait une dépendance et des tentatives de suicide

Neuf mois sont généralement associés à la création de la vie, mais pour Claus Lundekvam, c’était suffisamment de temps pour que la sienne s’effondre.

Cela a commencé le 18 juillet 2008. L’icône de Southampton s’est rendue sur le terrain de St Mary’s pour une apparition tardive, accueillie par les applaudissements enthousiastes de plus de 18 000 fans en adoration.

Lundekvam a fait plus de 400 apparitions pour Southampton

Il a affronté certains des attaquants les plus redoutés de la ligue

C’était un témoignage à 35 ans pour une légende dont la carrière a été cruellement écourtée par les blessures.

Et alors qu’il quittait le terrain quelques instants plus tard, les lumières se sont éteintes.

Non seulement sur une brillante carrière, qui l’a vu passer 14 saisons à Saints, mais sur la vie elle-même.

En mars 2009, l’ancien capitaine norvégien s’est perdu dans un nuage d’alcool et de drogue, ce qui a finalement entraîné deux tentatives de suicide.

Comparé à Alan Hansen par Matt Le Tissier pendant ses années de jeu, le défenseur était soudainement vulnérable, à la recherche d’un sentiment irremplaçable qui déchirerait son monde.

Lundekvam n’était pas prêt pour le vide qui a suivi la retraite

Le football, et tout ce qui l’accompagnait, le faisait se sentir vivant – mais maintenant il n’y avait plus rien. Aucun but, aucune identité.

Rien, à part de l’argent et beaucoup de temps pour le brûler.

Sa femme a ramené ses deux filles en Norvège pour qu’elles ne voient pas leur père comme ça.

Autrefois considéré comme un homme assez puissant pour arrêter Thierry Henry et Alan Shearer, Lundekvam a dû se cacher dans sa garde-robe et chasser des paparazzi imaginaires dans son jardin.

Criblé d’addiction et voué à une vie sans sens, le capitaine légendaire de son pays n’était pas au-delà de la sauvegarde. Il y a toujours une issue.

Lundekvam était adoré à St Mary’s

L’homme de 48 ans a trouvé l’aide dont il avait désespérément besoin à la Sporting Chance Clinic, un centre de récupération pour les athlètes mis en place par l’ancien capitaine d’Arsenal Tony Adams.

Et Lundekvam n’est pas seul. “After The Lights Go Out” sur talkSPORT explore les difficultés de la retraite, un départ mental du sport, qui arrive souvent trop tôt et sans aucun soutien.

S’adressant à talkSPORT sur le dernier épisode, diffusé dimanche à 21 heures, Lundekvam nous a courageusement traversé ses moments les plus sombres.

“De mon témoignage au réveil chaque matin et au fait de devoir boire un verre de lait de vodka pure – cela n’a pris que neuf mois”, a-t-il déclaré.

« C’est assez incroyable à quelle vitesse je me perdais et me retrouvais dans une situation désespérée dont je ne voyais pas d’issue.

Il a été contraint de prendre sa retraite à 35 ans en raison d’une blessure persistante

« J’étais si fatiguée et si déprimée. Ma vie était horizontale pendant 23 heures par jour. Je commandais juste les choses dont j’avais besoin : de l’alcool, des pilules et de la cocaïne.

« Je me détruisais lentement mais sûrement. En fait, assez rapidement.

«Ça s’est terminé avec beaucoup de paranoïa, beaucoup d’anxiété. Il y a eu tellement de choses que j’ai essayé de me suicider à deux reprises.

« Heureusement, je n’ai pas réussi. L’autre fois, j’avais tellement de culpabilité et de honte à propos de l’endroit où j’étais, étant une légende du club, tout d’un coup j’étais complètement perdu et détruit.

Vous pouvez écouter l’intégralité de l’interview de Claus Lundekvam dans ‘After The Lights Go Out’ ce dimanche à partir de 21h sur talkSPORT.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes discutés, appelez les Samaritains au 116 123 à tout moment.