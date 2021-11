La légende de Tianding est un excellent jeu de plateforme Robin Hood

Image : Doctrine Néon

Dans mon esprit, The Legend of Tianding est une expérience de jeu parfaite. Pas parce qu’il peut tout faire, ou qu’il permet au joueur de faire n’importe quoi. C’est parfait car il atteint tous ses objectifs esthétiques et narratifs sans dépasser son accueil. Bien qu’il n’offre que six chapitres axés sur l’histoire, sa représentation granuleuse de Taiwan colonial est riche en mystère et en possibilités. Cela m’a surpris, car le jeu ne tire aucun coup sur son cadre oppressant.

The Legend of Tianding est un jeu de plateforme narratif qui se déroule dans le quartier taïwanais animé de Dadaocheng vers 1909. Bien avant les événements du jeu, l’Empire du Japon a vaincu les Qing lors de la guerre sino-japonaise, donnant au Japon le contrôle de Taïwan. Dans le monde de Legend, les citoyens taïwanais ordinaires travaillent sans relâche pour enrichir leurs colonisateurs, supervisés par une police implacablement brutale. Les locaux se vendent pour gagner la faveur, et seuls les collaborateurs qui aident la police japonaise à exploiter leur propre pays peuvent vivre confortablement.

Au milieu de cette toile de fond de fiction historique cynique, vous incarnez Liao Tianding – basé sur le personnage légendaire de « Robin Hood » de la vie réelle – qui vole la police pour redonner aux pauvres. Il est aussi si sympathique que cela devrait être illégal. Tianding est un garçon charmant, déjouant ses poursuivants caricaturaux malfaisants avec des stratagèmes sournois, et il se soucie vraiment d’améliorer la vie de son peuple. Jamais tenté une seule fois par le pouvoir ou les richesses personnelles, l’héroïsme à l’ancienne du protagoniste m’a gardé investi dans son histoire, même si les rythmes de l’intrigue assez prévisibles ne se prêtaient pas à l’anticipation. Quand la police bat des personnes âgées dans la rue, je ne veux pas faire face à l’ambiguïté morale. Je veux juste poser le asskicking. Et ce jeu vous permet de botter beaucoup de cul de colonisateur. La plupart du temps, vous abattez la police japonaise. Parfois, vous combattez des Taïwanais qui ont choisi de s’allier avec le gouvernement colonial.

Legend est secrètement un jeu Kirby qui se déguise en Streets of Rage. Les flics que Tianding combats brandissent une variété d’armes, et vous pouvez commander n’importe laquelle d’entre elles pendant le combat avec un bouton «voler» dédié, mais pas avant d’avoir réduit leur santé avec vos couteaux. Qu’il s’agisse d’un bâton en bambou, d’un pistolet, d’un bazooka ou d’une grenade, toutes ces armes ont une valeur de durabilité. C’est donc une course constante pour attraper quelque chose de nouveau lorsque votre dernière arme est épuisée. Parfois, ce que vous êtes en mesure de saisir n’est pas l’arme idéale pour votre situation spécifique. C’est pas de chance, mais vous pouvez toujours compter sur les couteaux par défaut de Tianding.

L’un de mes petits reproches est que la capacité de « voler » est très difficile à viser. Bien que l’animation de vol soit élégante, elle dure également quelques secondes et peut attraper des ennemis qui ne tiennent rien. Donc, si j’attrapais le mauvais ennemi, j’aurais interrompu mes combos pour rien et je devrais me repositionner pour voler le gars que je visais à l’origine. Bien que cela soit probablement réaliste quant à la façon dont se déroulerait une véritable escarmouche, je préfère un combat fluide à la frustration d’attraper le mauvais ennemi deux fois de suite.

Sinon, Legend est un jeu de plateforme bien conçu qui ne vous laisse jamais deviner votre prochain mouvement. A aucun moment je n’ai eu l’impression que les niveaux étaient trop longs ou rembourrés. Le jeu utilise les dangers de la plate-forme pour ajouter du défi aux combats. Les ennemis peuvent vous mettre dans ces dangers aussi facilement que vous pouvez leur faire la même chose. Bien qu’il soit facile de perdre la trace de Tianding dans la mer des corps, une connaissance constante de la situation est essentielle pour survivre à des combats prolongés. Dans l’ensemble, j’ai trouvé le combat engageant malgré la rareté des différents types d’ennemis. Tant que j’avais quelque chose à voler, je pouvais expérimenter différents styles de jeu. Certaines armes avaient une pénétration élevée, un bouclier pouvait dévier et les armes de mêlée avaient souvent un potentiel de recul élevé. Alors que certains charmes permettent à Tianding de toujours voler des armes spécifiques, j’ai préféré rester sur mes gardes.

J’aime aussi le fait que le jeu ne vous dise pas seulement que Tianding est un héros populaire populaire, mais transmet ce message avec son gameplay. Bien que vous puissiez utiliser votre argent volé pour acheter des améliorations dans les magasins, la majeure partie d’entre elles proviendra de l’aumône aux PNJ qui mendient dans la rue. Ils vous donneront des talismans qui augmenteront légèrement vos performances au combat, ce qui contribuera à donner le sentiment que vous combattez des flics diaboliques en leur nom. Le combat est fluide et rapide, mais rien n’est plus satisfaisant que de distribuer l’argent à la fin d’un long niveau.

Bien que votre relation avec eux soit transactionnelle, vous ne payez jamais pour une mise à niveau spécifique. Tous sont complètement aléatoires. Même si je préfère utiliser une arme spécifique, je pourrais obtenir une mise à niveau qui ne correspond pas à mon style de jeu. Cette randomisation forcée diminue l’avantage direct que je retire de l’aide aux nécessiteux. En revanche, j’avais des options de personnalisation avec mes talismans. Lorsque j’ai acheté des mises à niveau auprès de marchands, je savais exactement ce que j’obtenais à l’avance. Ma générosité a donné des résultats beaucoup moins prévisibles. J’ai en fait aimé cette approche des améliorations d’armes car l’échange a établi la réciprocité entre Tianding et ses bénéficiaires, mais la randomisation m’a empêché de voir les améliorations comme mon objectif final.

Je deviens nerveux quand un jeu essaie d’être trop de choses à la fois ; les mashups qui brouillent leurs visions créatives ont tendance à être complètement oubliables. Legend parvient à trouver l’équilibre parfait entre bagarreur de rue, jeu de plateforme et roman visuel. Si vous aimez l’une de ces choses individuellement, il est très facile de tomber accidentellement amoureux des autres aspects du jeu.

Je suis généralement un monstre complet en ce qui concerne les résultats de jeu narratif. J’ai tué les clans elfes dans plusieurs jeux Dragon Age et laissé toute la famille du protagoniste mourir dans Assassin’s Creed: Odyssey. Mais quand j’ai réalisé que j’avais eu la « mauvaise » fin de LoT, je me suis immédiatement senti obligé de rejouer pour voir comment je pouvais changer le destin de Tianding. C’est un héros pour qui je veux vraiment m’appuyer, un contraste frappant avec les justiciers meurtriers qui jouent normalement dans les jeux d’action en solo.

La légende de Tianding

Citation au dos de la boîte

Robin Hood, mais un combattant de la liberté taïwanais au charme illégal

Type de jeu

Jeu de plateforme d’action

Aimé

Jeu de plateforme réussi, mashup de bagarreur de rue, les armes étaient amusantes à voler et à utiliser, style artistique dynamique.

Je n’ai pas aimé

La localisation doit être améliorée, les mécanismes de vol ne sont pas très précis.

Développeur

Creative Games Computer Graphics Corporation

Plateformes

PC, Nintendo Switch

Joué

Vous avez terminé une partie en huit heures, puis terminé le premier chapitre d’une deuxième partie.

De plus, je pouvais vraiment ressentir l’amour que les designers avaient pour Taïwan. Chaque fois que je prenais un power-up, mon onglet d’objets de collection était mis à jour avec un peu d’histoire sur la culture populaire taïwanaise. Les diverses publicités et boissons alcoolisées informent directement les joueurs sur la « basse culture » de Taiwan, plutôt que de simplement donner une vue historique de haut en bas de cette période tumultueuse de l’histoire.

Le jeu met l’accent sur son héroïsme en se fondant sur un magnifique style comique. Chaque partie du jeu est entièrement dessinée à la main, et bien que j’hésite à appeler le style artistique « manga ». La façon dont il rend dramatiquement les exploits héroïques de Tianding dans des couleurs audacieuses et plates, avec des scènes très texturées qui ne reposent pas trop sur l’espace négatif, ressemble plus à Manhua que j’ai grandi en lisant sous forme de jeu vidéo. J’ai joué à de nombreux jeux qui utilisent la bande dessinée comme fond d’écran superficiel sur un jeu vidéo – Borderlands est un exemple évident – mais Legend refuse obstinément de compromettre son identité en tant que jeu ou bande dessinée, ce qui l’aide à se démarquer dans un domaine encombré de 2D les plateformeurs.

La légende est principalement exprimée en taïwanais, à l’exception des personnages de police qui parlent en japonais. Le public occidental fait souvent l’expérience de l’animation asiatique à travers une perspective japonaise, et ses anciennes colonies sont souvent dépeintes comme inférieures. La légende renverse cette dynamique en montrant la police japonaise comme majoritairement corrompue et les taïwanaises comme héroïques et audacieuses. En jouant à LoT, j’ai rapidement commencé à associer l’imagerie japonaise et japonaise parlée à l’oppression coloniale. Même avec son art comique exagéré, Legend est un récit très efficace qui met en valeur les capacités immersives des jeux indépendants.

Le jeu a quelques défauts dans la façon dont il présente les personnages. Le premier patron est un propriétaire cupide dont le poids devient le sujet constant du ridicule de Tianding. Personnellement, j’avais l’impression que son vrai défaut de personnalité était ses manières de rechercher des rentes. La localisation utilise également « Jap » comme raccourci pour « japonais ». Bien que le mot ne soit probablement pas problématique en taïwanais, « Jap » est une insulte raciale que les Américains blancs avaient l’habitude de désigner par les Américains d’origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Un peu plus de soin dans la vérification de ses significations anglaises involontaires aurait pu aider Legend à éviter ce peu de maladresse.

La légende de Tianding est sur le point d’essayer trop d’idées à la fois, mais parvient toujours à tenir la plupart du temps l’atterrissage. Il est agréable à jouer et parvient toujours à impressionner artistiquement. LoT réinvente de multiples genres établis en enfilant une histoire puissante à travers tous ses éléments indépendants. Même maintenant, je me sens obligé de rejouer le jeu pour chercher sa vraie fin.