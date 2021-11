Glenn Hoddle a eu une magnifique carrière en tant que joueur et manager, travaillant avec certains des plus grands noms du jeu.

Sa carrière de joueur l’a vu remporter des trophées à Tottenham avant de déménager à Monaco et Swindon puis de terminer à Chelsea.

Hoddle a beaucoup d’histoires à raconter et a sorti un nouveau livre

Hoddle a rejoint talkSPORT jeudi matin et a rappelé les noms célèbres qu’il a rencontrés

Hoddle était joueur / manager à Stamford Bridge et a ensuite passé trois ans en tant que patron de l’Angleterre, avant d’avoir des sorts à Southampton, Spurs and Wolves.

Le joueur de 64 ans a rejoint talkSPORT jeudi matin pendant une heure avant le lancement de son autobiographie – Playmaker: My Life and the Love of Football.

Il nous a raconté ses souvenirs de trois des plus grands joueurs qu’il a eu le plaisir de rencontrer au cours de sa carrière.

Hoddle a eu une brillante carrière en tant que joueur et manager

Diego Maradona

Hoddle a joué avec le grand argentin, dans le témoignage d’Ossie Ardiles en 1986.

« Ah, Diégo. J’ai joué à la fois avec lui et contre lui », a déclaré Hoddle.

« J’ai dû abandonner mon maillot n°10 pour lui, j’ai fait ce qu’il fallait pour Ossie et tout le monde. J’ai abandonné mon maillot et j’ai joué dans le n°11, mais c’était merveilleux.

« Plus tard dans la vie, le handball et la main de Dieu ne se sont pas si bien passés. C’était merveilleux de jouer avec lui.

«Je lui ai donné le maillot et il y a un coup franc au bord de la surface, nous jouons contre l’Inter Milan.

« Je me dis ‘Je vais faire ce qu’il faut et prendre du recul’. Diego est là avec son pied gauche. Je le regarde et il me regarde.

« Soudain, Paul Miller court de la ligne médiane, entre nous, et fracasse le ballon dans la rangée Z. Diego m’a regardé pour dire ‘qui est-ce ?’ J’ai juste mis un doigt sur ma tête pour dire « fou ».

« Le visage de Diego était une image. »

Maradona a enfilé un maillot des Spurs pour jouer avec la légende de Tottenham et son compatriote Ossie Ardiles à l’ancien White Hart Lane en 1986

Hoddle a ajouté: « Si vous le regardiez dans les grands matchs pour l’Argentine ou en Italie, quand il s’échaufferait, il éclaterait [the ball] sur son épaule à 40 mètres et surgissant encore et encore.

« Tout était question d’intimidation. Il ferait toutes ces compétences avant un match.

Paul Gascogine

Hoddle a quitté les Spurs l’année précédant l’arrivée de Gascogine, mais était son manager avec l’Angleterre à la fin des années 90.

« Gazza, quel génie en tant que joueur. Génie absolu. La décision la plus triste que j’ai eu à prendre en tant que manager a été de ne pas l’emmener à la Coupe du monde.

« Il était blessé à l’époque et portait des blessures.

« C’était un personnage et à Rome avec cette performance fantastique où nous devions marquer un point en Italie. C’était un jeu merveilleux et il était classe là-bas.

«Parfois, vous ne pouviez pas le comprendre. Le génie d’un joueur et un bon garçon à avoir autour.

Gascoigne était une légende sur le terrain

Ossie Ardiles

Hoddle et Ardiles étaient coéquipiers à Tottenham, connaissant un énorme succès ensemble dans une période mémorable de l’histoire du club.

Il a dit : « Quel homme et quel joueur. J’ai probablement joué avec lui pendant plus de 10 ans. Il est venu en tant que vainqueur de la Coupe du monde en 78 et nous ne pouvions pas croire que les Spurs l’avaient acheté lui et Ricardo.

«Ils étaient si humbles et terre-à-terre des gars.

«Je me souviens du jour où nous avons remporté la FA Cup en 81 et nous l’avons remportée en rediffusion. Ossie, il n’a pas pu retenir son verre, il a cassé la FA Cup. Mais vous devez le lire dans le livre.

Ardiles était un favori des fans à Tottenham

