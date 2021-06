La légende de Tottenham, Jurgen Klinsmann, admet qu’il est prêt à sauver Daniel Levy et à prendre le poste de manager après les échecs d’Antonio Conte, Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso

Un juge fédéral vient d’ordonner à Sydney Powell et à ses collègues co-conspirateurs « kraken » de comparaître pour une audience de sanctions le 6 juillet. La juge fédérale Linda Parker a ordonné à Sidney Powell et à d’autres avocats qui avaient représenté le président Donald Trump dans un différend sur les résultats des élections l’année dernière […] More