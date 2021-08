La légende de Tottenham nomme le point de rupture de Levy pour la vente de Kane

La légende de Tottenham, Glenn Hoddle, pense que le club devra envisager de vendre le talisman Harry Kane si Manchester City offre 150 millions de livres sterling au capitaine anglais.

Kane n’a encore fait aucun commentaire public sur son avenir avec les Spurs depuis retour au pays de ses vacances. Mais il a été largement rapporté qu’il souhaitait quitter le club et signer pour City, champion de Premier League. En effet, ils sont aurait prévu une offre accrue pour essayer de tordre le bras de Tottenham.

S’adressant exclusivement à TEAMtalk lors d’un événement BT Sport, la légende de Tottenham Hoddle pense que le président des Spurs, Daniel Levy, devrait envisager la vente de Kane si City faisait une offre de 150 millions de livres sterling qui briserait le Record britannique de 100 millions de livres sterling qu’ils ont payé pour signer Jack Grealish d’Aston Villa plus tôt ce mois-ci.

“Je pense que 150 millions de livres sterling est le niveau auquel City doit aller s’ils veulent convaincre Daniel Levy d’envisager de vendre”, Hoddle dis-nous.

«Je ne sais pas si City ira à ce niveau car je suis sûr qu’ils voudraient inclure certains joueurs dans un échange partiel dans le cadre de l’accord, mais quels joueurs voudraient aller dans ce scénario? J’ai toujours pensé que cela n’allait pas arriver.

«J’ai toujours pensé que l’argent devait être augmenté et s’ils allaient à 150 millions de livres sterling, ce serait à un niveau où Daniel Levy devrait dire que Kane en vaut la peine et peut-être un peu plus. Si Grealish vaut 100 millions de livres sterling, Kane doit valoir bien plus.

“En tant qu’homme des Spurs, j’espère que cela n’arrivera pas et qu’il restera, mais si Harry veut y aller, alors ce doit être pour le bon argent et je pense que 150 millions de livres sterling seraient un chiffre juste.”

Les moments les plus emblématiques de Patrick Vieira pour Arsenal, l’Inter Milan et la France

Hoddle sur Kane, Tottenham face à face

Hoddle a poursuivi en suggérant que l’impasse entre Tottenham et Kane sur son avenir au cours des dernières semaines était inévitable, avec une confusion quant au moment où le joueur se présenterait pour l’entraînement et des suggestions selon lesquelles il aurait pu manquer sa date de retour.

“Il reste encore trois ans au contrat de Harry et cela allait toujours rendre difficile la conclusion d’un accord pour lui cet été”, a ajouté l’ancien patron de l’Angleterre.

“Les fans des Spurs savent quel travail fantastique il a fait pour le club et il mérite le succès. S’ils vont être loin de Tottenham, vous ne pouvez pas lui en vouloir à bien des égards.

“Tant que l’argent est remis dans l’équipe et investi correctement, je pense que les fans comprendraient un accord de cette ampleur.”

Un nouvel espoir. Faites partie de tout cela. BT Sport www.bt.com/sport