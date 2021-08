La légende de Tottenham prévient que le prix de Kane est fixé au milieu de la menace d’une situation “laide”

La légende de Tottenham, Chris Waddle, pense que la valeur de transfert de Harry Kane aura été fixée si Manchester City paie 100 millions de livres sterling pour signer Jack Grealish d’Aston Villa.

Grealish pourrait bien devenir le premier footballeur britannique à 100 millions de livres sterling en déménageant à City. Des rapports de Sky Sports News affirment que Villa acceptera probablement l’offre. De plus, ils ont conclu un accord pour signer l’ailier du Bayer Leverusen Leon Bailey. Le Jamaïcain remplacera dans une certaine mesure la star anglaise.

Pendant ce temps, le président des Spurs, Daniel Levy, a insisté sur le fait qu’il ne vendrait pas Kane cet été.

Cependant, la nouvelle que l’attaquant anglais ne s’est pas présenté à l’entraînement lundi suggère qu’il se sent prêt à s’agiter pour un déménagement à City.

En effet, La ville aurait déjà logé une offre de 100 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans.

L’ancien ailier des Spurs Waddle pense que l’accord de Grealish constituera un marqueur de l’évaluation de Kane.

“Daniel Levy est astucieux du côté des affaires et il va s’y mettre”, a déclaré Waddle à TEAMtalk lors d’un événement VO5.

«Quand vous regardez le marché, si nous parlons de 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, vous devez mettre 50 millions de livres supplémentaires sur cela pour Harry Kane.

«Nous ne voulons pas que ça se détériore et que Harry Kane abat des outils et refuse de jouer, alors j’espère qu’ils pourront s’asseoir et régler le problème.

« City pourrait offrir des joueurs dans le cadre d’un échange, mais les Spurs ne paieront pas le salaire qu’ils recevraient à City, donc Tottenham dira que nous voulons de l’argent… c’est aussi simple.

“Harry Kane a encore trois ans sur son contrat, donc Tottenham peut dire à Manchester City si vous êtes prêt à payer 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, nous voulons 150 millions de livres sterling pour Harry Kane. À prendre ou a laisser.”

Waddle a poursuivi en suggérant qu’il comprenait que Kane devait avoir une «envie» en lui de gagner des trophées. En effet, il a reconnu que les Spurs semblaient peu susceptibles de se battre pour l’argenterie majeure au cours des prochaines années.

Harry Kane a le droit de demander son transfert

“Harry vient d’avoir 28 ans et il regarde et pense que les quatre à cinq prochaines saisons sont l’opportunité pour moi de gagner quelque chose”, a ajouté l’expert.

« Je comprends sa frustration. C’est bien de se fixer des objectifs personnels et de les atteindre, mais il est capitaine de l’Angleterre et veut gagner des médailles. À un moment de votre carrière, vous le regardez et vous dites que j’ai été le meilleur buteur et que j’ai obtenu le soulier d’or et ensuite ils diront qu’est-ce que vous avez gagné ?

“Pour le moment, il peut dire qu’il est arrivé en finale d’une Ligue des champions et d’une Coupe de la Ligue et que nous ne l’avons jamais gagnée. À la minute, tant d’apparitions et de buts, mais il veut gagner quelque chose.

“J’ai quitté Tottenham (en 1989) et je suis allé à Marseille et nous avons remporté le championnat trois années de suite et sommes arrivés à la finale de la Ligue des champions, la finale de la Coupe de France.

« Vous voulez revenir sur votre carrière et dire que j’ai fait partie d’une équipe qui a gagné quelque chose. »

Rencontrez Terry (Terrance à sa mère), notre nouvel ambassadeur de la marque 💁‍♂️ Terry prend soin des petits cheveux qu’il a et veut que VOUS en fassiez de même. Les gars, il est temps d’être comme Terry. Travaillez avec ce que vous avez et investissez dans Matt Clay de VO5 pour le styler. Si vous avez des cheveux, SOIGNEZ-VOUS. pic.twitter.com/anv2IPG8VL – VO5 (@VO5) 20 juillet 2021

VO5 a annoncé qu’il était le tout premier “sponsor crinière” d’une équipe de foot de Regular Joe, le Stocksbridge Steels FC pour sa campagne “si vous avez des cheveux, prenez soin de vous”.