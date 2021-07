La légende de West Ham, Paolo Di Canio, a refusé des emplois en League One, mais rêve d’un retour du football anglais et espère qu’un club qui pourra « oublier les rumeurs » pour reprendre sa carrière de manager

in

Paolo Di Canio souhaite reprendre sa carrière de manager en Angleterre, huit ans après la fin de son dernier emploi.

La légende de West Ham, qui a également joué pour Sheffield Wednesday et Charlton, a connu une carrière de joueur emblématique sur ces rives – et il y a eu de brefs succès en tant que manager.

On se souvient surtout de Di Canio pour sa carrière de joueur à West Ham

En 2012, l’Italien a promu Swindon Town en League One lors de sa première saison en tant qu’entraîneur, puis a maintenu Sunderland en Premier League en 2013.

Cependant, les deux emplois ont été terminés en quelques mois, et avec ses mandats dominés par le contrecoup de ses opinions politiques, beaucoup ont depuis considéré Di Canio comme étant plus compliqué que son embauche ne vaut la peine.

Personnage fougueux, Di Canio a toujours porté son cœur sur sa manche, sur et en dehors du terrain, faisant de lui un rendez-vous audacieux pour n’importe quel club, mais le joueur de 52 ans veut que tout cela soit oublié afin qu’il puisse recommencer avec une ardoise propre.

La conduite de Di Canio sur la ligne de touche l’a souvent mis dans l’eau chaude

Il a déclaré à talkSPORT: «Je vais rechercher League One et League Two parce que ma priorité est le football anglais. À mon avis, j’appartiens au football anglais.

“J’aime l’Italie et la Serie A, c’est ma nation, mais ma première patrie est l’Italie, ma première patrie du football est l’Angleterre.

« Mon rêve est de revenir en tant que manager en Angleterre. Je dois trouver le bon président qui oublie toutes les rumeurs et tout ce qui me concerne.

Di Canio a désigné l’Angleterre comme le lieu où essayer de forger une carrière de manager

Alors que certains pourraient remettre en question l’écart important dans le CV de Di Canio, l’ancien meneur de jeu insiste sur le fait que son absence de la ligne de touche a fait de lui un meilleur manager.

“Je me sens prêt parce que je suis beaucoup plus fort qu’avant”, a-t-il ajouté. « Au cours des sept dernières années, j’analyse beaucoup plus le football qu’à mes débuts.

“Maintenant, je regarde deux ou trois matchs par jour, pas seulement pendant les Euros, je regarde toutes les ligues à travers l’Europe.”

Di Canio a déjà été approché pour des opportunités en League One, mais veut attendre la bonne opportunité.

Di Canio considère l’Angleterre comme sa patrie en matière de football

Il poursuit : « J’ai eu la chance de revenir deux fois en Angleterre, pas en Premier League ou en Championship, mais en League One.

«Ce n’est pas un problème avec la ligue, c’est le projet. Pour moi, être manager n’est pas un travail. C’est une mission.

«Je peux commencer en Ligue 2 mais je dois ressentir une bonne sensation sur les gens devant moi – un bon projet.

“Si je suis juste assis sur le banc pour un salaire, je n’y vais pas.”

