La légende des arts martiaux Bruce Lee honorée avec la collection NFT

L’icône des arts martiaux et philosophe Bruce Lee est commémoré dans une collection NFT approuvée par son entreprise familiale.

Ce samedi, Ethernity et la famille Bruce Lee lanceront la première collection de jetons non fusibles du célèbre artiste martial, NFT, appelée « The Formless Form ».

Artiste martial hongkongais et américain, instructeur d’arts martiaux, star de cinéma et philosophe Bruce Lee est une icône de la culture pop très populaire même si cela fait près de cinquante ans depuis sa mort. Lee est célèbre dans le monde entier pour son style d’arts martiaux et ses rôles dans une série de longs métrages d’arts martiaux tournés au début des années 1970, ainsi que pour l’héritage documentaire qu’il a laissé derrière lui. Il est né en 1940 et mort en 1973. Il est considéré par les critiques, les experts, les médias et les sportifs comme l’artiste martial le plus influent de tous les temps.

Le 8 janvier 2022, la Bruce Lee Family Company et le protocole NFT Ethernity lanceront la première collection NFT de Lee. La compilation NFT de Lee vise à « commémorer la vie et l’héritage du pionnier des arts martiaux, philosophe et star mondiale du cinéma d’action », explique le communiqué de presse d’Ethernity.

NFT inspiré par la philosophie de Bruce Lee

Selon l’annonce, la collection NFT a été « inspirée par la philosophie et les enseignements de Bruce Lee ». De plus, les œuvres d’art proviennent d’artistes tels que Bosslogic, Raf Grassetti et Anthony Francisco. « Mon père croyait en l’honnêteté de l’expression de soi », a déclaré Shannon Lee, présidente et chef de la direction de la Bruce Lee Family Company et de la One Family Foundation.

La fille de Lee a exprimé :

Nous sommes honorés d’avoir l’opportunité de collaborer avec ces artistes extrêmement talentueux dont les expressions artistiques aideront à continuer à diffuser le message positif de la philosophie et des enseignements de Bruce Lee dans le monde d’une manière authentique.

Nick Rose, PDG et fondateur d’Ethernity, a déclaré lors de l’annonce que l’équipe était impatiente d’apporter aux fans de Bruce Lee les nouveaux NFT. « Nous prospérons en explorant les opportunités pour des mondes nouvellement élargis de personnes importantes, et une figure incroyablement influente comme Bruce Lee correspond parfaitement à nos grandes ambitions et efforts », a déclaré Rose.

Ajoutée:

Nous sommes impatients de fournir aux fans de Bruce Lee de nouvelles façons de célébrer le travail de sa vie, envers lequel notre équipe partage tant de sentiments affectueux.

Si vous êtes un fan de Bruce Lee et que vous souhaitez posséder un NFT, vous devez vous inscrire à la liste Ethernity pour le lancement qui aura lieu le 8 janvier à 12h00 HE.

Plus de NFT de légendes

Alors que de nombreuses célébrités ont publié des collections de jetons non fongibles (NFT), diverses versions de NFT ont présenté des sommités qui sont décédées. Des légendes comme Jerry Garcia, Kurt Cobain, Muhammad Ali, Elvis, Marilyn Monroe et bien d’autres sont apparues dans les collections NFT. Ethernity a également lancé une collection NFT en l’honneur de Pelé, le footballeur brésilien considéré par beaucoup comme le meilleur de tous les temps.

Il est à noter qu’à Opensea et Rarible il existe déjà quelques NFT en hommage à Bruce Lee, cependant, ceux qui seront lancés par Ethernity sont soutenus par la famille.

