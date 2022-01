La légende des Celtics devient brutalement honnête à propos de Jayson Tatum et Jaylen Brown

Les Boston Celtics ont une fiche de 19-21 sur l’année, bon pour la dixième place de la Conférence Est.

On est loin de l’endroit où la plupart imaginaient ce groupe au début de la saison.

Les problèmes de chimie de Boston ont été bien documentés à ce stade. Les étoiles se détestent. Les acteurs détestent les stars. C’est le bordel. Il y a une raison pour laquelle on parle tant de faire exploser toute la liste cet été.

Mais le problème ne s’arrête pas aux relations avec les joueurs. Il manque aussi quelque chose de très réel sur la liste en ce moment.

Lors d’une récente conversation avec Dan Shaughnessy du Boston Globe, la légende de la franchise Bob Cousy a révélé que ce groupe des Celtics est loin de pouvoir prétendre à un titre.

« Ils devraient être bien meilleurs qu’ils ne le sont », a-t-il déclaré.

« Il ne semble pas que nous allons accrocher la bannière n ° 18 de si tôt. »

Plus précisément, Cousy pense que cette équipe sera incapable d’avancer sans un meneur de jeu approprié.

« Je déteste le ramener à un meneur mais … vous n’avez pas ce contrôle », a-t-il poursuivi.

« Quand nous avons eu une avance de 6 à 8 points, c’est à ce moment-là que je l’ai ramené à la maison. Je ne voudrais tout simplement pas nous permettre de perdre la tête.

Ce n’est pas que Cousy manque autant au dernier meneur de jeu des Celtics.

« Ils en avaient un à Kyrie [Irving], mais il était un cas de tête. Ils en avaient potentiellement un à Kemba [Walker], même si Kemba était plus un gardien de but qu’un meneur », a noté Cousy. « Vous avez besoin d’un meneur pénétrant à ce stade qui est une menace, puis il passe aux Tatums et aux Browns. »

Ces dernières semaines, les Celtics ont été liés à un échange potentiel intéressant. Si cela se matérialise, cela donnera peut-être un peu de vie à cette liste.

Mais si ce n’est pas le cas, et si tout le monde continue comme il l’a fait, attendez-vous à une autre saison décevante à Boston.

