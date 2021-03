La légende des cerceaux de Seattle Jamal Crawford défend son utilisation du téléphone BlackBerry: «  C’est le clavier  »

N’essayez pas d’ajouter Jamal Crawford au texte du groupe.

La star de la NBA et légende du basket-ball de Seattle a admis jeudi soir qu’il balançait toujours un téléphone Blackberry, au grand plaisir de rire de l’équipe de TNT «Inside the NBA».

« Avec mes coéquipiers, je ne pouvais pas être sur les SMS du groupe. » ???? Nous sommes en 2021 et @JCrossover fait toujours vibrer un Blackberry. pic.twitter.com/LFMkmsAJhB – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 26 mars 2021

À une époque où les nouveaux smartphones semblent tomber tous les deux mois, Crawford a été appelé et a ensuite expliqué pourquoi il était resté fidèle à cette technologie apparemment dépassée.

«C’est le clavier», a-t-il déclaré à Candace Parker de TNT à propos de la distinction physique, ajoutant qu’il n’avait pas à passer du temps à «effacer des choses et à les refaire».

Shaquille O’Neal et Kenny Smith de l’émission pouvaient être entendus hors caméra se moquer de l’admission. «Ils ont toujours BlackBerry?» Dit Smith.

VIDÉO PRÉCÉDENTE: Les anciennes stars de la NBA Shaq, Charles Barkley et Kenny Smith parlent de technologie, de politique et de cerceaux

Crawford a déclaré que le téléphone Android ne lui permettait pas d’être sur des SMS de groupe avec ses coéquipiers et qu’ils devaient «lui envoyer les trucs sur le côté. Il devenait vert. Lorsqu’on lui a demandé s’il l’avait avec lui, Crawford a levé le téléphone – aux gémissements de l’équipe de diffusion. «C’est lié à ma hanche», dit-il.

Le joueur de longue date de la NBA, qui a joué pour la dernière fois pour les Brooklyn Nets au cours de la saison 2019, était un joueur hors pair au Rainier Beach High School de Seattle à la fin des années 1990.

BlackBerry a duré aussi longtemps. Vous pouvez toujours en obtenir un sur Amazon pour 350 $ et la société a réalisé un chiffre d’affaires de 224 millions de dollars au troisième trimestre.

Le président exécutif et PDG John Chen a même vanté un partenariat exclusif pluriannuel avec Amazon Web Services pour co-développer et co-commercialiser BlackBerry IVY. La plate-forme logicielle évolutive et connectée au cloud «permet aux constructeurs automobiles de créer des expériences personnalisées pour le conducteur et les passagers et d’améliorer les opérations des véhicules connectés».