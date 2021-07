La légende des fléchettes Andy Fordham décède alors que les hommages affluent pour l’ancien champion du monde BDO

in

L’ancien champion du monde BDO Andy Fordham est malheureusement décédé à l’âge de 59 ans.

Le Viking était une figure populaire auprès des fans et son couronnement a eu lieu en 2004 lorsqu’il a été champion du monde BDO, battant Mervyn King en finale.

Fordham a été champion du monde BDO en 2004

En 2004, il a affronté Phil Taylor, le champion du monde PDC en titre, dans un match présenté comme « The Showdown », mais a été contraint de se retirer pour cause de maladie.

Fordham a également remporté le Winmau World Master 1999 au cours d’une illustre carrière.

Les hommages ont afflué de la communauté des fléchettes suite à la triste nouvelle de sa mort.

L’ancien champion du monde Adrian Lewis a tweeté: “Triste d’apprendre le décès d’une légende Andy Fordham, nos pensées vont à sa famille.”

Matthew Edgar a écrit : « Triste de voir disparaître une légende aujourd’hui. RIP Andy Fordham.

Kevin Painter a déclaré: “Absolument dévasté d’apprendre la nouvelle du décès d’Andy Fordham, une légende audacieuse et l’un des gars les plus gentils de la planète, les pensées vont à la famille en ce moment… RIP Andy.”

Glen Durrant a posté une photo de lui avec Fordham et a écrit : “RIP Andy Fordham #Legend.”

Absolument dévasté d’apprendre la nouvelle du décès d’Andy Fordham, une légende du dard et l’un des gars les plus gentils de la planète, les pensées vont à la famille en ce moment.. RIP Andy – Kevin Painter (@OfficialKP180) 15 juillet 2021

Triste de voir le décès d’une légende aujourd’hui RIP Andy Fordham 👏 👏 👏 👏 👏 – Matthew Edgar (@theedgar501) 15 juillet 2021

RIP Andy Fordham #Légende pic.twitter.com/YJZBLvo9uD – Glen Durrant (@Duzza180) 15 juillet 2021

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

