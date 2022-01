La légende des Jets Don Maynard est décédée à 86 ans

La légende des Jets Don Maynard, qui a été le premier joueur à signer avec les Titans de l’époque en 1960 et membre de leur équipe vainqueur du Super Bowl III, est décédée lundi, a annoncé le Pro Football Hall of Fame. Aucune cause de décès n’a été annoncée. Le Temple de la renommée était de 86.

« C’était un homme résilient sur et en dehors du terrain – et quelqu’un sur qui ses coéquipiers pouvaient toujours compter », a déclaré le président du Temple de la renommée, Jim Porter, dans un communiqué.

Don Maynard jouant pour les Jets en 1970..Don Maynard fait un saut pour les Jets..

Maynard est le leader de tous les temps des Jets pour les attrapés (627), les verges sur les réceptions (11,732) et les touchés sur les réceptions (88). Il a été quatre fois Pro Bowler dont la carrière a décollé une fois qu’il a été associé à Joe Namath en 1965.

Il a capté six passes pour 118 verges et deux touchés lors de la victoire des Jets en 1968 au championnat de l’AFL contre les Raiders, avant d’être absent pour blessure lors de la victoire surprise des Jets contre les Colts au Super Bowl.

Il a été élu au Temple de la renommée en 1987.

Don Maynard en 2018 Icon Sportswire via .