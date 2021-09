La légende des Muppets Frank Oz fait exploser les nouveaux projets de Disney

Frank Oz, le marionnettiste légendaire dont les crédits incluent de grands actes comme The Muppets et Sesame Street, révèle qu’il est peu probable qu’il fasse quoi que ce soit avec Disney ou son service de streaming de sitôt puisque lui et le géant de la production ne sont plus en bons termes. Oz partage dans sa dernière interview avec The Guardian, qu’il serait ouvert à faire une autre émission des Muppets, mais “Disney ne veut pas de moi”. “J’adorerais refaire les Muppets mais Disney ne veut pas de moi et Sesame Street ne me l’a pas demandé depuis 10 ans”, a-t-il expliqué. “Ils ne veulent pas de moi parce que je ne suivrai pas les ordres et je ne ferai pas le genre de Muppets auquel ils croient.”

Il semble que les deux aient été forcés de se séparer en raison de différences créatives. Oz a poursuivi en disant qu’il avait du mal à regarder les nouveaux épisodes de l’une ou l’autre émission car c’était devenu très différent de ce qu’il avait commencé. Oz a exprimé les personnages de Fozzie Bear, Miss Piggy, Sam Eagle, Animal et Marvin Suggs pour plusieurs films et émissions de télévision des Muppets. Il a également exprimé Bert, Grover et Cookie Monster sur Sesame Street. « L’âme n’est pas là, dit-il. « L’âme est ce qui fait grandir les choses et être drôles. Mais ils me manquent et je les aime.

Pourtant, des années après l’acquisition des Muppets par Disney, Oz continue de croire que les changements apportés par la société à la structure de la série n’étaient pas pour le mieux et ont créé un fossé durable entre le casting et l’autre entité. « Les entreprises américaines sont incapables de comprendre la valeur de quelque chose qu’elles ont acheté. Ils n’ont jamais compris, avec nous, il ne s’agit pas seulement des marionnettes, il s’agit des interprètes qui s’aiment et travaillent ensemble depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré. Cependant, Oz a retrouvé Disney lorsqu’il est revenu pour exprimer Yoda dans Star Wars: The Force Awakens, Star Wars: The Last Jedi et Star Wars: The Rise of Skywalker.

Lorsqu’on lui a demandé de tous ses rôles, si Muppets lui donne le plus de fierté, Oz a répondu : « La fierté devient hybris et j’ai appris à éviter cela. Peut-être que satisfait est un meilleur mot. Je suis satisfait de certains des films que j’ai faits, mais je ne peux pas dire que j’ai « fait » les Muppets, car c’était toujours une combinaison des scénaristes, des autres interprètes, Jim et moi »,