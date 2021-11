La légende des Rams Eric Dickerson explique pourquoi le Super Bowl doit être systématiquement à Los Angeles (exclusif)

Le Super Bowl LVI aura lieu au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le 13 février. C’est la huitième fois et la première fois depuis 1993 que le Super Bowl se déroule dans la région du Grand Los Angeles. PopCulture.com a récemment rencontré le légendaire porteur de ballon des Rams de Los Angeles Eric Dickerson, qui travaille actuellement avec le Los Angeles Tourism and Convention Board pour promouvoir Los Angeles en tant que destination. Il a expliqué pourquoi le Super Bowl doit être régulièrement à Los Angeles.

« C’est une évidence », a déclaré Dickerson à PopCulture. « Quand vous pensez à un match du Super Bowl et à la vie nocturne, pas au match lui-même, aux gens qui viennent en ville, vous ne voulez pas avoir à être emmitouflé, glacial. Vous voulez être en short et en t-shirt … Et LA Cette période de l’année au Super Bowl et quand ils auront le Super Bowl en février, il fera probablement 70 degrés. Alors, comment pouvez-vous battre ce temps ? Et en plus de cela, vous avez une belle salle pour jouer le jeu, pas comme un citoyen de seconde classe, mais quand je dis top, rien de tel, ça ne ressemble en rien au stade SoFi que vous ayez jamais vu si vous n’avez jamais vu le stade. »

Le SoFi Stadium a ouvert ses portes en 2020 et abrite les Rams et les Chargers de Los Angeles. Obtenir un nouveau stade est une grande clé pour que Los Angeles accueille à nouveau le Super Bowl. Et comme Dickerson l’a mentionné, la NFL aime aller dans des villes plus chaudes pour le Super Bowl car il n’y a que deux villes qui ont accueilli le Super Bowl plus que Los Angeles – Miami (11) et la Nouvelle-Orléans (11 d’ici 2025).

Le prochain Super Bowl sera électrique car le spectacle de la mi-temps mettra en vedette Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et Snoop Dogg. Et ce qui pourrait rendre les choses très intéressantes, c’est que les Rams se mettent en position de jouer dans le Super Bowl car ils ont actuellement une fiche de 7-2.

« Je pense qu’ils sont plus excités parce que nous avons une équipe qui pourrait éventuellement être dans le Super Bowl », a déclaré Dickerson à propos de la communauté de Los Angeles enthousiasmée par le Super Bowl. « Je pense que c’est la chose la plus excitante, la façon dont les Rams jouent. Je dois remercier Les Snead et Stan Kroenke … Kevin Demoff, ils ont fait un excellent travail pour constituer cette équipe au cours des deux dernières années , même cette année, en acquérant Matt Stafford, en échangeant contre Von Miller. Ils font tout ce qu’il faut. »