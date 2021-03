La légende des Rangers, Ally McCoist, admet avoir interrogé Roy Keane sur le travail celtique … et révèle la réponse typique de la légende de Manchester United

Ally McCoist a révélé qu’il avait interrogé Roy Keane sur le travail celtique, mais avait obtenu une réaction typique en réponse.

La légende de Manchester United et ancien milieu de terrain des Hoops, Keane, a été étroitement liée au poste chez les géants de la Premiership écossaise après le départ de Neil Lennon.

.

Keane est le favori pour prendre en charge le Celtic

De nombreux managers ont été associés au rôle, notamment Chris Wilder, le patron de Sheffield United, récemment parti, et Eddie Howe, ancien entraîneur de Bournemouth.

Mais Keane est le favori pour le poste, l’ancien homme des Hoops étant lié à un retour étonnant à Parkhead.

L’ancien capitaine de United devenu expert de Sky Sports, Keane, n’a pas occupé de poste de direction depuis dix ans, pas depuis qu’il a quitté la pirogue d’Ipswich Town en 2011.

Keane n’a pas encore commenté les liens, du moins publiquement, alors que la légende des Rangers McCoist a révélé qu’il avait vu l’Irlandais à Wembley la semaine dernière, avec les deux anciens joueurs en service pour le match de l’Angleterre avec Saint-Marin.

Jon Raine / talkSPORT

Ally McCoist a eu le regard de Roy Keane quand il a posé des questions sur le travail des Rangers

Mais quand il a interrogé Keane sur un possible retour à Glasgow, il a obtenu une réponse de marque de l’ancien homme dur du milieu de terrain.

Lors du petit-déjeuner talkSPORT de lundi, McCoist a expliqué le sujet de la conversation entre lui et ses célèbres collègues: «Jeudi soir, j’étais à Wembley et je parlais à Lee Dixon et il était enthousiasmé par son jeu de golf, Wrighty [Ian Wright] est enthousiasmé par son golf, Harmy [Steve Harmison] joue au golf.

Mais lorsqu’on lui a demandé ce qui intéressait Keane, son collègue, McCoist a répondu: «Il n’a jamais vraiment laissé sortir le sac si c’était le travail du manager du Celtic ou non. J’ai fait mon travail à merveille.

«Il m’a effectivement ignoré, il m’a juste regardé et a dit ‘oui, je vais vraiment vous dire la réponse’.

«Vous connaissez le regard de renommée mondiale, j’étais le receveur à Wembley jeudi soir.

«Et je ne sais toujours pas s’il a le boulot celtique ou pas!»