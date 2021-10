La légende des Rangers Walter Smith a convaincu Brian Laudrup de rejeter Barcelone et de jouer à Falkirk, Paul Gascoigne de snober Chelsea, de décrocher Gennaro Gattuso et d’inspirer Manchester United à signer Wayne Rooney

La liste des joueurs de Walter Smith signés sous sa direction se lit comme un who’s who de l’élite du football.

Pendant son séjour chez les Rangers, la légende d’Ibrox a convaincu Brian Laudrup, Paul Gascoigne et Gennaro Gattuso de le rejoindre en Écosse.

Brian Laudrup est l’un des joueurs les plus populaires à avoir jamais enfilé le maillot bleu des Rangers

.

Smith a inspiré un succès incalculable à Ibrox sur deux sorts

Et il a même inspiré Manchester United pour signer l’un de leurs joueurs les plus emblématiques.

Smith est malheureusement décédé à l’âge de 73 ans, les hommages affluant pour l’un des hommes les plus populaires du football.

Smith a apprécié des mandats à Everton, en Écosse et en tant qu’assistant de Sir Alex Ferguson à Manchester United, mais les Rangers étaient sa maison, gérant l’équipe pendant deux séjours, dont le premier a apporté au club une période dorée dans les années 90.

Il a remporté sept de ses 10 titres de champion au cours de son premier sort et a été aidé par des signatures de classe mondiale qui ne pouvaient s’empêcher d’être séduits par le charme de Smith.

Le légendaire ailier danois Brian Laudrup a été convaincu de choisir Glasgow en 1994 après avoir passé du temps avec le Bayern Munich, la Fiorentina et l’AC Milan, avec la clé de la tactique de négociation de Smith.

Et il aimait tellement le club qu’il a même snobé l’approche de l’un des géants du football européen pour rester à Ibrox.

« Je te suis depuis des années, et dans mon équipe tu auras un rôle libre, je sais comment t’utiliser », lui a dit Smith.

Un «rôle libre» était exactement ce que Laudrup voulait et appréciait chez les Rangers, le Danois refusant plus tard les avances de Barcelone afin de rester avec Smith.

« J’avais retrouvé la stabilité et il aurait été fou d’y renoncer », a expliqué Laudrup. « J’ai pensé : ‘L’Espagne ? Oh mon Dieu, ça pourrait être comme l’Italie.

« J’ai parlé à Walter et lui ai dit: » avant de lire quoi que ce soit dans les journaux, je viens de recevoir une offre de Barcelone et je l’ai refusée « .

.

Paul Gascogine est devenu une légende des Rangers après que Smith l’a convaincu de rejoindre

« Il n’a rien dit pendant une minute, puis il a dit : ‘Alors tu préfères jouer à Falkirk un mardi soir ?’

« J’ai dit : ‘Ouais, j’adore ça’ et il a ri et m’a serré la main. « OK, allons-y, a-t-il dit. »

Smith a réussi un autre coup un an plus tard lorsque Paul Gascoigne est revenu au Royaume-Uni après un passage de trois ans avec la Lazio en Italie.

getty

Gazza a ensuite été rejoint par la légende milanaise Gattuso à Ibrox

Gazza semblait destiné à un retour en Premier League et Chelsea lui a rendu visite en Italie pour le convaincre de revenir, mais le tirage au sort de Smith était trop difficile à dire.

Au total, il a marqué 39 buts en 103 matchs au cours de son séjour en Écosse, remportant deux titres de champion, la Coupe d’Écosse et la Coupe de la Ligue.

Smith a également convaincu le grand italien de tous les temps Gattuso de passer une saison au club entre 1997 et 1998 avant de déménager à Milan où il a remporté deux trophées de la Ligue des champions au cours d’une carrière emblématique.

« J’ai adoré mon séjour chez les Rangers », a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde en 2018. « Glasgow a été l’endroit où j’ai commencé à penser comme un footballeur professionnel.

Man United a dépensé près de 30 millions de livres sterling pour Rooney en 2004 alors que l’attaquant n’avait que 18 ans

Et qu’en est-il du rôle de Smith pour amener Wayne Rooney à Old Trafford ?

« Quand Walter Smith m’a rejoint, il a dit: » Faites signer ce Rooney « , a expliqué Ferguson dans son autobiographie.

« Walter était sans équivoque. Il l’a décrit comme le meilleur qu’il ait jamais vu.

Ferguson a parlé de sa dévastation en perdant son ami, mais du lien qu’il semblait avoir avec les gens.

Et c’est cette nature sympathique qui a conduit certaines des plus grandes stars du jeu à se rendre à Glasgow et pourquoi le bon ami Ally McCoist était si bouleversé par l’annonce de son décès.

« Les livres d’histoire nous diront à quel point Walter était bon en tant que manager et en tant qu’entraîneur et c’est là, ce sont toutes les choses que nous comprenons et pour lesquelles nous l’apprécions et l’aimons.

« Mais quel ami, quel copain, quel patron, quel mari, quel grand-père, quel papa. C’est le message auquel nous devrions tous penser.