La légende d’Everton «craint» la nomination de Rafa Benitez en raison des «bagages de Liverpool» et exhorte le club à confier le travail à Duncan Ferguson

La légende d’Everton, Neville Southall, a déclaré à talkSPORT qu’il “craignait” que Rafa Benitez ne soit nommé le prochain manager des Toffees, insistant sur le fait que les fans n’accepteraient jamais que l’ancien patron de Liverpool soit en charge.

Le légendaire gardien de but des Toffees a déclaré que l’Espagnol avait des “boules d’acier” pour vouloir le poste, mais n’était toujours pas convaincu par cette décision, et a réitéré son soutien à Duncan Ferguson pour qu’il se voit confier les rênes à temps plein.

Benitez avait précédemment qualifié Everton de « petit club » lorsqu’il était manager de Liverpool – et les fans de Toffees ne l’ont pas oublié !

talkSPORT comprend que Benitez se rapproche du siège de Goodison Park après de longues discussions avec le propriétaire Farhad Moshiri, qui va de l’avant avec l’accord malgré l’opposition farouche des supporters.

Les fans en colère ont protesté contre le passage possible de l’ancien manager de Liverpool de la moitié rouge à la moitié bleue du Merseyside, et pourtant, il est entendu qu’un accord est proche et que sa nomination pourrait être annoncée dès le début de la semaine prochaine.

Southall a déjà mis en garde les Toffees contre la nomination, disant à talkSPORT qu’il ne sera jamais accepté par Bluenoses, et il n’a pas semblé changer d’avis lorsqu’on lui a demandé samedi.

Bien qu’il admette que l’entraîneur décoré serait une nomination décente sur une base de football et qu’il admire son courage de vouloir le poste, il pense que son “bagage” de Liverpool sera trop difficile à supporter pour les supporters.

Benitez est sans emploi depuis qu’il a quitté le club chinois de Dalian Professional en janvier

Le Gallois a déclaré: “Si vous prenez Rafa, Rafa froid comme la pierre, hors de ce club [Liverpool], alors c’est un très bon manager.

« Mais qu’espère-t-il accomplir en allant à Everton ?

«Je pense qu’il a des balles d’acier, parce que s’il y va et qu’il ne fait pas bien après six matchs, il va y avoir un chaos absolu.

«Quand vous regardez l’équipe, l’équipe a besoin de se renforcer, elle a besoin d’un peu plus de rythme, et pourtant il doit venir et renverser la vapeur.

« Je crains pour Rafa – les gens vont-ils leur laisser le temps de changer de cap ? Si c’était quelqu’un d’autre, ils auraient un peu de temps, mais Rafa venant avec ses bagages de Liverpool, je ne pense pas que les fans lui donneront ce temps.

Simon Jordan dit que Rafa Benitez n’est plus un ” manager d’élite ” mais pense que l’Espagnol serait intéressé par le poste de manager d’Everton malgré la connexion avec Liverpool

« La nomination dans un sens froid et commercial, c’est un gestionnaire décent, mais d’un autre côté, il doit créer un miracle au cours des six ou sept premières semaines.

« Et à moins qu’ils ne signent des joueurs incroyables en pré-saison, comment va-t-il faire ça ? L’équipe est ce qu’elle est, c’est une équipe bien rodée qui cherche à s’améliorer. Comment va-t-il améliorer ça ? Cela va être très difficile pour lui.

Au lieu de cela, Southall dit que donner à la légende du club et au numéro deux de Carlo Ancelotti, Ferguson, un contrat d’un an en tant que manager serait la meilleure option, bien qu’un “risque calculé”.

“Il ne faut pas oublier que Dunc a changé le club en trois ou quatre matchs, il a lancé la course d’Ancelotti”, a ajouté l’ancien gardien de but.

«Il a récupéré tous les fans, il a rendu l’endroit plus positif à nouveau et Ancelotti est venu et a fait avancer les choses.

Ferguson a revitalisé Everton pendant son mandat d’entraîneur-chef par intérim avant la nomination d’Ancelotti

“Vous devez avoir Duncan là-bas et pourquoi ils veulent Duncan, il y a la loyauté dont il a fait preuve au cours du passé Dieu sait combien d’années en tant que joueur, capitaine, entraîneur et maintenant directeur adjoint, ils savent qu’il peut prendre en charge l’équipe.

«Mon premier choix pour le poste serait Dunc, et nous l’aurions choisi. Il est aussi ambitieux que n’importe qui d’autre. Quand je lui parle, oui, il adorerait le travail.

« Si vous preniez Duncan maintenant, vous auriez tous les fans de votre côté, ce serait un risque calculé, mais regardez sous qui il a appris, regardez son carnet de contacts avec des noms qu’il peut appeler s’il a besoin de conseils.

« Les derniers managers à avoir gagné des choses pour Everton étaient d’anciens joueurs. Joe Royal, Howard [Kendall] et Colin [Harvey], C’est un peu tendance.

Ferguson a demandé conseil à l’ancien patron très décoré Ancelotti

« Duncan sait tout sur le club, il connaît tous les joueurs, il a les connaissances de l’intérieur du club, il a de bonnes personnes autour de lui.

“Pour moi, si Rafa y va, il doit produire un miracle très rapidement et je ne peux pas voir les fans y adhérer.

«Ça va être très anti et il va avoir beaucoup à prouver quand il franchira la porte.

“J’admire son courage, j’admire son esprit, mais ma crainte pour lui est qu’il n’aura pas la chance que quelqu’un d’autre se verrait donner à cause de ses bagages à Liverpool.”