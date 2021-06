La légende d’Everton, Neville Southall, insiste sur le fait que les fans n’accepteront PAS Rafa Benitez, mais l’animateur de talkSPORT insiste sur le fait que l’ancien patron de Liverpool sera un ” bon rendez-vous “

La légende d’Everton, Neville Southall, insiste sur le fait que les fans n’accepteront tout simplement pas Rafa Benitez comme nouveau manager.

talkSPORT comprend que les Toffees sont sur le point de nommer l’ancien patron de Liverpool alors que leur recherche du successeur de Carlo Ancelotti touche à sa fin.

Benitez est prêt pour un retour à la direction de la Premier League, deux ans après avoir quitté Newcastle

La nomination, cependant, sera extrêmement controversée étant donné qu’il a dirigé Liverpool pendant six ans et a un statut emblématique à Anfield, les ayant conduits à la gloire de la Ligue des champions en 2005.

Il a également qualifié Everton de “petit club” et Southall a mis en garde l’actionnaire majoritaire Farhad Moshiri et le conseil d’administration contre l’arrivée de l’Espagnol.

Southall, qui a joué plus de 750 matchs en tant que gardien de but d’Everton au cours d’une période de 17 ans à Goodison Park et a remporté la première division, la FA Cup et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne, a plutôt exhorté le club à donner à son ancien coéquipier Duncan Ferguson le Le meilleur travail.

“Je pense que Rafa Benitez est un bon manager. A-t-il raison pour Everton ? Non, aucune chance », a déclaré Southall, s’adressant à talkSPORT.

« Les parieurs ne le porteront pas. Il est Liverpool. Ils ne l’auront pas. Il va devoir produire quelque chose de spécial.

«Je préférerais avoir Duncan (Ferguson). Nous n’allons jamais être relégués, c’est un bon manager, il est beaucoup trop sous-estimé.

“Il a commencé avant qu’Ancelotti ne nous fasse une bonne course, il connaît tout ce qu’il fait, il connaît le club sur le bout des doigts, il connaît les jeunes joueurs. Pourquoi ne pas lui donner un contrat de saison ?

Ferguson était directeur adjoint d’Ancelotti et est une légende du club depuis ses jours de joueur

Jamie O’Hara, quant à lui, pense qu’Everton devrait tenter sa chance avec un patron anglais au visage frais comme Eddie Howe à la suite des échecs des managers les plus expérimentés dans un passé récent.

“Je ne pense pas que ça va marcher”, a-t-il déclaré au Sports Breakfast on Benitez. «Ils sont allés avec Ancelotti en pensant que cela allait apporter du succès.

“Le propriétaire veut évidemment faire venir des stars et cela n’a pas fonctionné avec Ancelotti et il a dit” à plus tard “. Ils ont terminé dixièmes !

«Pourquoi Rafa Benitez sera-t-il différent? C’est un manager brillant, mais Everton avait besoin de quelqu’un comme Eddie Howe. Quelque chose de frais et de nouveau.

Gerrard et Benitez célèbrent avec le trophée de la Ligue des champions en 2005

Benitez a cependant des partisans pour le travail d’Everton.

L’animateur de talkSPORT, Jason Cundy, pense qu’il conviendrait parfaitement à Everton et affirme que son statut d’icône de Liverpool restera intact s’il prend le contrôle de leurs féroces rivaux.

“Il y a beaucoup d’eau sous les ponts pour les deux clubs depuis lors”, a commencé l’hôte du Sports Bar.

«Liverpool est devenu champion de Premier League et a de nouveau remporté la Ligue des champions.

« Il sera toujours une légende à Liverpool pour ce qu’il a accompli. Vous ne pouvez pas lui enlever ce qu’il a accompli là-bas.

« Je pense que c’est un bon rendez-vous. Les fans d’Everton n’auront qu’à faire la paix avec ça.