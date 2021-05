La légende du Bayern Bastian Schweinsteiger vise Jogi Low pour avoir mal géré l’équipe nationale allemande

À l’approche de l’Euro, les retombées de la décision de Joachim Low de rappeler Thomas Muller et Mats Hummels en équipe nationale suscitent une nouvelle rétrospective sur les luttes de l’Allemagne au cours des deux dernières années. La légende du Bayern Munich, Bastian Schweinsteiger, a pris pour cible son ancien patron, critiquant ses décisions ces dernières années.

S’adressant à ARD (tel que capturé par Sport Bild), le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a parlé de la direction de la DFB après la débâcle de la Coupe du monde 2018. «Le chemin emprunté après la Coupe du monde 2018, il faut le dire, a échoué. De nombreux joueurs n’ont pas non plus utilisé les chances qu’ils avaient dans l’équipe nationale.

Schweinsteiger n’a nommé aucun nom, mais nous avons une idée assez décente de qui il parle. Julian Draxler, Jonathan Tah et Julian Brandt n’étaient que quelques-uns des joueurs sous-performants exclus de la configuration juste avant les Euros. La décision n’a pas été controversée, mais elle expose l’argument grotesque de Low selon lequel il essayait de «développer» une jeune nouvelle équipe pour les Euros. Être obligé de ramener Muller et Hummels après deux ans d’exil remet l’Allemagne à la case départ, mais sans le rythme et la chimie qu’ils auraient eu si Low les avait juste gardés dans l’équipe depuis le début.

En parlant de cela, Schweinsteiger a également parlé de ses anciens coéquipiers. Il a toujours été favorable à ce qu’ils soient rappelés dans l’équipe et dit qu’ils joueront un rôle clé dans le tournoi à venir.

«Les deux joueront un rôle de premier plan. Je ne pense pas que l’un ou l’autre soit des joueurs qui vont siéger sur le banc », a été son verdict, et il a probablement raison. Low n’a pas ravalé sa fierté en appelant Muller et Hummels uniquement pour les laisser sur le banc dans le tournoi proprement dit. Ils joueront certainement, et j’espère qu’ils aideront à ramener l’étincelle qui manquait à l’Allemagne depuis de nombreuses années maintenant. Sinon, une sortie de phase de groupes peut être le résultat le plus probable.