La légende du Bayern Munich Arjen Robben prendra sa retraite pour la deuxième fois ?

Pour la saison 20-21, la légende du Bayern Munich Arjen Robben a fait un retour choc de sa retraite et a signé avec son équipe d’enfance, le FC Groningen. Cependant, le retour du Néerlandais au pied gauche au football a été tout sauf idéal, Robben étant en proie à des blessures tout au long de la saison.

Maintenant, selon AZ, Robben pourrait prendre sa retraite pour la deuxième fois. L’ailier n’était pas au premier entraînement de Groningue samedi, mais travaillait plutôt sur un programme individuel. Il semble que la décision de Robben ne soit pas encore prise sur son avenir. Le directeur technique de Groningen a déclaré : « Nous avons déjà dit auparavant que nous espérons qu’Arjen sera attaché à nous pour une autre année, mais respectera chaque décision de sa part ».

Vers la fin de la saison, Robben a pu jouer plus régulièrement, ce qui laisse espérer qu’il pourrait continuer une saison de plus. Il serait dommage qu’un footballeur aussi générationnel et décoré tire sa révérence sans une dernière saison épanouissante.