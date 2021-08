La légende du Bayern Munich et de l’Allemagne Gerd Muller décède à l’âge de 75 ans 10z

Gerd Mueller est décédé à l’âge de 75 ans (.)

L’ancien attaquant du Bayern Munich et de l’Allemagne Gerd Muller est décédé à l’âge de 75 ans.

Le président du Bayern Herbert Hainer a déclaré : « Aujourd’hui est un jour triste et sombre pour le FC Bayern et tous ses fans.

“Gerd Muller était le plus grand attaquant qu’il n’y ait jamais eu, et une personne et un caractère bien du football mondial. Nous sommes tous unis dans un profond deuil avec son épouse Uschi ainsi que sa famille.

« Le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd’hui sans Gerd Muller. Son nom et sa mémoire vivront pour toujours.

L’ancien gardien du Bayern, Oliver Kahn, qui est maintenant le PDG du club, a déclaré: “La nouvelle de la mort de Gerd Muller nous attriste tous profondément.

“C’est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du FC Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du FC Bayern et de tout le football allemand.

« En tant que joueur et personne, Gerd Muller représente le FC Bayern et son évolution en l’un des plus grands clubs du monde comme aucun autre. Gerd sera à jamais dans nos cœurs.

