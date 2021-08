La légende du Bayern Munich Gerd Müller est décédée

La communauté du Bayern Munich a été choquée aujourd’hui par l’annonce du décès de Gerd Müller, l’homme connu sous le nom de “Der Bomber”, à l’âge de 75 ans. Il a initialement rejoint le club à l’été 1964 et a remporté la Coupe Intercontinentale, trois Des coupes et une coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, en plus de nombreux titres de Bundesliga et de DFB Pokal. Connu comme l’un des buteurs les plus meurtriers de l’histoire, Der Bomber restera à jamais dans les mémoires comme une légende par les fans de ce sport.

Le FC Bayern pleure le décès de Gerd Müller. Le monde du FC Bayern est immobile aujourd’hui. Le club et tous ses fans pleurent la mort de Gerd Müller, décédé dimanche matin à l’âge de 75 ans. – FC Bayern anglais (@FCBayernEN) 15 août 2021

Le président du club Herbert Hainer a rendu hommage à la légende du club, déclarant : « Aujourd’hui est un jour triste et sombre pour le FC Bayern et tous ses fans. Gerd Müller était le plus grand attaquant qu’il n’y ait jamais eu, et une personne et un personnage remarquables du football mondial. Nous sommes tous unis dans un profond deuil avec son épouse Uschi ainsi que sa famille. Le FC Bayern ne serait pas le club que nous aimons tous aujourd’hui sans Gerd Müller. Son nom et sa mémoire vivront pour toujours.

Le PDG du club, Oliver Kahn, a également parlé de la nouvelle en déclarant : « La nouvelle de la mort de Gerd Müller nous attriste tous profondément. Il est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du FC Bayern, ses réalisations sont inégalées à ce jour et feront à jamais partie de la grande histoire du FC Bayern et de tout le football allemand. En tant que joueur et personne, Gerd Müller représente le FC Bayern et son évolution en l’un des plus grands clubs du monde pas comme les autres. Gerd sera à jamais dans nos cœurs.

Sur une note personnelle, en tant que personne bien trop jeune pour se souvenir de l’âge d’or de Müller, son décès m’affecte toujours profondément. Müller a toujours fait partie de mon fandom du Bayern, existant comme un titan du passé dont les exploits ont pris un statut presque mythique. Il n’y a pas si longtemps, nous attendions de voir si Robert Lewandowski pourrait battre le légendaire « record Müller » de marquer 40 buts en une seule saison de Bundesliga, montrant à quel point ses réalisations se profilaient encore des décennies après sa retraite.

Ayant moi-même récemment perdu un grand-parent à cause de la maladie d’Alzheimer, je sais ce que la famille de Müller doit traverser. Je leur souhaite le meilleur dans cette période difficile et j’espère qu’ils trouveront la paix. Tous les fans du Bayern sont unis pour pleurer une légende aujourd’hui.