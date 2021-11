La légende du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge espère plus de rationalité avec les salaires des footballeurs

Avec tous les progrès de la modernisation du football et du monde du football, il y a également eu un effet secondaire sous-jacent de l’argent qui parle le plus fort. Les investisseurs milliardaires pour les clubs à travers l’Europe sont devenus plus courants au cours de la dernière décennie et les finances desdits clubs semblent devenir de plus en plus illimitées, contournant furtivement les règles et règlements du fair-play financier. L’ancien PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a, à de nombreuses reprises, exprimé son inquiétude face à la façon dont les salaires des joueurs dans divers clubs sont devenus astronomiquement élevés, affirmant que cela nuit incroyablement à l’intégrité du sport lui-même et à la culture qui l’accompagne. .

S’exprimant récemment lors de la série de conférences « People in Europe » de « Passauer Neue Presse », Rummenigee a réaffirmé ses inquiétudes concernant la structure salariale en constante augmentation dans le football européen et a appelé à « un peu plus de rationalité » (az). Il y a quelques semaines à peine, Newcastle United a été racheté par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite, devenant ainsi le dernier club dans lequel des groupes de milliardaires ont investi. Plus particulièrement, les Emirati de Manchester City et la propriété qatarie du Paris Saint-Germain ont fait l’objet de nombreuses critiques de la part de l’extérieur, en particulier en Bundesliga, où le modèle 50+1 est toujours suivi et respecté. La Bundesliga a des clubs qui ont essentiellement contourné les règles 50 + 1, mais dans l’ensemble, la ligue veille à ce que la majorité des actions de tout club soient détenues par le public pour et par les fans.

« Je pense que ce n’est pas un bon moyen si seules les équipes peuvent être des milliardaires ou des États qui réussissent », a déclaré Rummenigge. Le transfert de 222 millions d’euros de Neymar au PSG depuis Barcelone à l’été 2017 a établi une référence pour les frais de transfert absurdement élevés à venir et depuis lors, nous avons vu une poignée de transferts dépasser 100 millions d’euros, alors qu’à un moment donné, il n’y a pas si longtemps , c’était une rareté. Plus récemment, Jack Grealish a été transféré à Manchester City depuis Aston Villa pour 117,5 millions d’euros, Romelu Lukaku a été transféré à Chelsea pour 115 millions d’euros, et au cours de la saison 2019/20, Antoine Griezmann et João Félix avaient rejoint l’Atletico Madrid pour plus de 120 €. million.

Par contrat strict, au Bayern, Lucas Hernandez représente les frais de transfert record de 80 millions d’euros lorsqu’il a rejoint l’Atletico Madrid en 2019, ce qui avait presque doublé les frais de transfert de Corentin Tolisso de 41,5 millions d’euros de l’Olympique Lyon en 2017. À ce stade de le jeu, avec la forte inflation du marché des transferts et des salaires des joueurs, Rummenigge a le sentiment que plus personne n’a vraiment le sens de la rationalité. « Aucune personne normale ne comprend plus cela », a-t-il commenté.