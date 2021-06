La légende du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge explique pourquoi le moment était venu de quitter le club

Dans une interview exclusive avec Bild, le PDG sortant du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a expliqué sa récente décision de mettre fin à son mandat plus tôt.

La sortie de Rummenigge finalise une ère remarquable dans la longue et riche histoire du Bayern Munich. S’éloigner maintenant n’était pas une décision hâtive pour la figure légendaire.

Karl-Heinz Rummenigge savait que lorsque Hansi Flick accepterait le poste avec l’Allemagne, ce serait le bon moment pour se retirer. Photo par Alexander Hassenstein/.

« Il a mûri sur plusieurs semaines. Puis, le lundi de Pentecôte, j’ai invité ma famille à dîner et j’ai informé tout le monde. Mes six petits-enfants n’arrivent pas à croire que leur grand-père a vraiment plus de temps pour eux maintenant », a déclaré Rummenigge. « J’étais moi-même attaquant au FC Bayern et j’ai joué avec Gerd Müller. Ironiquement, lors de mon dernier match en tant que PDG, Lewandowski a marqué son 41e but historique à la dernière minute, puis il y a eu le bol – ça ne pourrait pas être plus agréable pour moi de dire au revoir !

Bild a ensuite posé la question évidente sur la sortie anticipée de Rummenigge : cela avait-il quelque chose à voir avec les combats internes signalés entre le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic et l’ancien manager Hansi Flick ?

“Non, car c’est fondamentalement le bon moment, l’exercice se termine et une nouvelle saison commence, dont Oliver Kahn sera responsable dès le début. Le passage de Hansi à la DFB a cependant confirmé ma décision », a déclaré Rummenigge. « Nouvel entraîneur, nouvelle saison, nouveau PDG – c’est une coupe nette. C’était très important pour moi de partir tant qu’il faisait beau. Nous avons remporté sept titres au cours des douze derniers mois, sommes parfaitement positionnés pour l’avenir avec (Herbert) Hainer, (Oliver) Kahn, Salihamidzic et (Julian) Nagelsmann et sommes dans la meilleure position économique de tous les clubs européens. Malgré Corona, nous annoncerons un autre résultat décent le 30 juin. »

Malgré son importance pour le club, Rummenigge s’attend à ce que le succès du Bayern Munich se poursuive.

“Je ne veux pas dire cela de manière négative, mais en fin de compte, nous sommes tous remplaçables, cela vaut pour les joueurs et les entraîneurs ainsi que pour moi”, a déclaré Rummenigge. « Quelque chose de nouveau va émerger et le FC Bayern continuera à avoir du succès. La concurrence ne devrait pas avoir de trop grands espoirs pour un cambriolage.