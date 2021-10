La légende du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge soutient Joshua Kimmich, mais souhaite qu’il se fasse vacciner

La légende du club du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a été « surpris » d’apprendre que le milieu de terrain vedette Joshua Kimmich n’était pas vacciné, mais pense que l’international allemand pourrait bientôt recevoir le coup.

« Bien sûr, cela a été une surprise qu’il ne soit pas vacciné », a déclaré Rummenigge sur Bild TV (tel que capturé par Tz). « Je suis convaincu qu’il sera peut-être vacciné bientôt. Il est peut-être le joueur de Bundesliga qui est un modèle à bien des égards. Je le connais comme une personne formidable, comme le montre son initiative « We kick Corona ». Cela a maintenant conduit à une discussion. En février de cette année, j’ai suggéré qu’il serait sage de vacciner les footballeurs tôt – comme modèle pour tout le monde. J’ai été horriblement critiqué. Maintenant, ça a un peu tourné.

Rummenigge a noté que Kimmich a suivi les protocoles et qu’il « agit de manière très responsable » et qu’il est testé tous les deux jours.

«C’est une personne et un joueur totalement responsable. Nous pouvons être très heureux qu’il fasse partie de ces deux équipes dans notre pays », a déclaré Rummenigge à propos du statut de Kimmich avec le Bayern Munich et l’équipe nationale allemande. « L’exigence de vaccination n’est pas le football, mais la politique. Étant donné que l’un ou l’autre n’est pas vacciné en Bavière, nous avons maintenant une discussion. Mais cela ne devrait pas être introduit par le football. Je crois fondamentalement que le FC Bayern a attiré l’attention sur cela. Mais cela ne sert à rien si les joueurs ont des inquiétudes. On tourne en rond. J’ai eu deux vaccins parce que je veux aller au restaurant ou au stade sans être testé.