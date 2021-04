La légende du Bayern Munich, Uli Hoeneß, décompose les possibilités d’alignement de l’Allemagne pour les Euros

Tout le monde savait que la légende du Bayern Munich, Uli Hoeneß, serait une star absolue en tant qu’expert et le joueur de 69 ans a été à la hauteur de la facture en offrant des commentaires «sans retenue» sur à peu près tout.

Au milieu de la décevante défaite 2-1 de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord, Hoeneß a frappé les ondes pour décomposer certaines possibilités de ce à quoi pourrait ressembler l’alignement de l’Euro 2020.

Le compte Twitter @iMiaSanMia a noté ces commentaires dans cette chaîne de tweets (documentés à l’origine par Bild) et nous avons capturé qui Hoeneß pense qu’il fera la coupe – et qui ne le fera pas:

Uli Hoeneß à propos de Jérôme Boateng: « Je ne l’emmènerais pas (aux Euros). Nous avons assez de bons défenseurs. Nous avons Hummels et Süle, et j’aime beaucoup Rüdiger. Donc je pense que nous sommes bien équipés là-bas ». [@RTLde via Bild] pic.twitter.com/7B849WueQj

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 31 mars 2021