La légende du Bayern Munich Uli Hoeneß se lâche sur le Paris Saint-Germain

D’accord, qui a décidé de donner un micro ouvert à l’ancien président du Bayern Munich Uli Hoeneß ?

Sur le podcast « 11 Leben », Hoeneß a des choses intéressantes à dire sur le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi. Mais revenons d’abord ici. Qu’est-ce que « 11 Leben » demandez-vous? Voici le descriptif :

Au début du nouveau format de podcast « 11 Leben », nul autre que l’une des figures les plus excitantes du football allemand sera présenté : Uli Hoeneß. Au départ rien de plus qu’une idée fixe, la mise en œuvre pour le podcasteur et journaliste sportif Max-Jacob Ost a été plus importante que prévu. Depuis plus de deux ans maintenant, il recherche, lit, téléphone et interviewe avec minutie, plonge dans le passé, regarde de très près les réussites et les échecs privés et professionnels. Et il s’essaye au plus grand défi : avoir Uli Hoeneß lui-même devant le micro pour « 11 lives ».

Alors… maintenant vous savez quel est le format, voici ce que Hoeneß avait à dire (tel que capturé par PSGTalk.com):

« Non je ne pense pas; Je ne sais pas s’il aime le football », a déclaré Hoeneß. « La différence entre lui et moi ? J’ai travaillé dur pour gagner mon argent, et il l’a reçu en cadeau. Nous le mettons à sa disposition, et il n’a pas à travailler pour cela. Quand il voudra un joueur, il trouvera son émir. Ils perdront encore contre nous. Pas toujours, mais de temps en temps. Et cela doit être notre objectif. Et quand on gagne contre [PSG and Man City], ça me fait très plaisir (…) C’est ça qui me stimule, montre-leur : ‘Ton argent de merde ne suffit pas.’”

Mais attendez! Il y a plus:

« Ce qui se passe actuellement à Paris, c’est une planification sur un an. Ce n’est pas mon univers. Je vois les choses d’un point de vue économique. pas tout mon enjeu à la fois, juste pour venir me féliciter pendant un an ou deux et après moi le déluge », a déclaré Hoeneß. Quand on prend des décisions, il faut s’assurer qu’on a encore la sécurité dans trois ou quatre ans, que tout ne s’effondre pas d’un coup.»

Eh bien… au moins, nous savons ce que Hoeneß pense du sujet.