La légende du bodybuilding Dave Draper est décédée à 79 ans, Arnold Schwarzenegger pleure

Dave Draper — l’une des figures les plus légendaires de l’histoire de la musculation — est décédée… et Arnold Schwarzenegger dit qu’il est déchiré par les nouvelles.

L’épouse de Draper a annoncé le décès sur sa page Facebook mardi, déclarant : « Dave est mort tôt ce matin. »

« J’étais avec lui et c’était calme et paisible », Laree Draper ajoutée. « C’était, comme son médecin me l’a dit il y a quelque temps, une bonne mort. »

Dave avait 79 ans.

Schwarzenegger a pris la nouvelle durement … en écrivant sur sa page de médias sociaux mardi après-midi que Dave était l’une de ses plus grandes inspirations.

« En Autriche », a déclaré Schwarzenegger, « j’ai gardé sa photo sur le mur au-dessus de mon lit pour me motiver. »

En fait, Schwarzenegger a déclaré que lorsqu’il a finalement déménagé aux États-Unis, il a rencontré Dave et ils sont devenus des amis et des partenaires d’entraînement.

« Il n’aurait pas pu être plus accueillant et il a toujours poussé tout le monde autour de lui dans le gymnase à être meilleur », a déclaré Schwarzenegger. « C’était un écrivain incroyable et un grand père de famille. »

« Le Blond Bomber va me manquer, mais sa mémoire sera toujours avec moi. Mes pensées vont à Laree et à la famille. »

Dave a commencé la musculation à un jeune âge et a remporté le titre de Mr. New Jersey en 1962, alors qu’il n’avait que 21 ans.

Dave a ensuite remporté une couronne de M. Univers en 1966 … et a ensuite joué dans de nombreux rôles à la télévision et au cinéma, notamment Sharon Tatele célèbre film de 1967, « Don’t Make Waves ».

DÉCHIRURE