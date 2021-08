La légende du Camp Nou ne renouvellera pas son contrat et le séjour emblématique de 21 ans au club est officiellement terminé

in

Lionel Messi quittera Barcelone après que le club n’a pas renouvelé son contrat, a-t-il été confirmé.

Dans un changement dramatique des événements, la légende du Camp Nou ne jouera plus pour le club après l’expiration de son contrat plus tôt cet été.

Le temps de Messi à Barcelone est officiellement terminé

Après 21 ans, 778 matchs et 672 buts, cela représente une fin choquante à une époque pour sans doute le plus grand joueur de tous les temps.

En tant qu’agent libre, la superstar argentine peut rejoindre le club de son choix, Manchester City et le Paris Saint-Germain étant tous deux liés ces derniers mois.

Le joueur de 34 ans avait accepté une baisse de salaire dans le cadre d’un nouvel accord de cinq ans – mais le Barça a maintenant annoncé qu’un renouvellement est impossible en raison de la réglementation financière.

Le club a déclaré: “Malgré un accord entre le FC Barcelone et Leo Messi et avec l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il ne peut pas être officialisé en raison d’obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole).

Messi a tenté de s’éloigner du Barça l’été dernier

« Compte tenu de cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du Club ne puissent finalement pas être exaucés.

“Le Barça tient à remercier de tout son cœur la contribution du joueur à la valorisation de l’institution et lui souhaite le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle.”

Les négociations avec Messi, le plus grand joueur de l’histoire du club, se sont compliquées en raison de problèmes financiers au Camp Nou.

Néanmoins, l’attaquant emblématique devait signer de nouvelles conditions de manière imminente, après avoir accepté une baisse de salaire d’environ 250 000 £ par semaine.

Messi est au Barça depuis 2000

La situation a changé mercredi, Messi aurait changé d’avis et aurait exprimé des inquiétudes quant à la qualité de l’équipe de Ronald Koeman.

Une réunion entre son père, Jorge, et des responsables de Barcelone jeudi a clairement indiqué que Messi ne resterait pas au club – et quelques minutes après l’annonce de la nouvelle, les Catalans l’avaient confirmé eux-mêmes.

Garder Messi a été rendu plus difficile par l’accord de la Liga avec CVC pour un investissement de 2,3 milliards de livres sterling dans l’élite espagnole.

On pense que le Barça s’oppose à l’accord, car il mettrait officiellement fin à sa poursuite de la Super League européenne, qu’il continue de faire pression aux côtés du Real Madrid et de la Juventus, malgré la colère généralisée envers la proposition.

Avec les tentatives en cours pour équilibrer leur masse salariale, il a été considéré comme impossible pour le Barça de convenir de nouveaux termes avec Messi, tout en rejetant également l’accord CVC et en poursuivant son offre en Super League.

Les développements laissent le président Joan Laporta dans une position délicate, ayant été élu sur la promesse de garder Messi au club.

De nombreux fans ne connaîtront pas la vie sans Messi et la nouvelle ne manquera pas d’envoyer des ondes de choc à travers la ville.