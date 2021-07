La légende du clavier Yes Tony Kaye sortira l’album solo “End Of Innocence” en septembre

Légende du clavier Tony Kaye sortira son premier album solo, “Fin de l’innocence”, le 10 septembre via Esprit de la musique de licorne (distribué via Disques Cerise Rouge) pour marquer le 20e anniversaire du 11 septembre.

Ayant pris sa retraite de la musique en 1996, Kaye a été poussé par les événements du 11 septembre 2001 à engager ses pensées et ses sentiments dans une interprétation musicale personnelle et sincère.

“Fin de l’innocence” est un requiem pour ceux qui ont perdu la vie et tous ceux qui ont été touchés par les horribles événements du 11 septembre. Essentiellement orchestrale, “Fin de l’innocence” est une suite puissante et émotionnelle à la fois belle et sinistre, reflétant les forces obscures à l’œuvre ce jour-là. Il guide l’auditeur tout au long de la journée et aborde la réponse, pour atteindre un espoir que la paix et le calme puissent prévaloir.

Comme plusieurs millions, Kaye regardé les horreurs du 11 septembre se dérouler sur son écran de télévision. “Le lendemain, j’ai déballé mes claviers pour la première fois depuis longtemps”, se souvient-il. “Je ne savais pas ce que j’allais faire. C’est une de ces choses qui s’est produite, une inspiration au niveau musical.”

La suite commence la veille du 11 septembre mais, comme Kayela femme de Dani Torchia chante une berceuse innocente, des tempêtes menaçantes se rassemblent. Le beau « Ouverture du 11 septembre » était la première pièce Kaye composé, le lendemain. “Je n’avais pas de matériel d’enregistrement, juste un magnétophone 8 pistes et certains de ces enregistrements sont devenus ce que vous entendez maintenant.”

Kaye continue de créer des images vives de la vie à New York et un dynamisme autour du World Trade Center (“285 rue Fulton”) avant que la terreur ne commence et capture les peurs de ceux dans les avions, “Vol 11” illustrant les conversations que les hôtesses de l’air ont eues avec la tour. Le morceau comprend un puissant solo de batterie de Kayel’ami de Jay Schellen (ENVIRON, OUI) reflétant les luttes à bord.

Suite à l’effondrement des tours, Dani Torchia chante sa complainte “Les plus beaux rêves” et l’album regarde le “Conséquences” et le “Héros” avant de se concentrer sur la réponse. “Je voulais, musicalement, que ce soit à propos de ce jour-là”, Kaye dit, “mais je me suis senti obligé de l’étendre pour faire face aux répercussions de ce qui s’est passé. Musicalement, c’était assez difficile de faire la scène de bataille et ensuite le “Espoir et triomphe”, un hymne patriotique et les conséquences de la guerre. ‘Ground Zero’ est l’espoir pour l’avenir, la reconstruction.”

L’artwork de l’album a été créé par Roger Doyen, connu pour son travail avec OUI et ASIE, des images puissantes reflétant le chemin parcouru par la musique.

“Fin de l’innocence” liste des pistes :

01. Twinkle Twinkle Little Star/Twilight Time



02. 911 ouverture



03. Blues de New York



04. Cri de guerre



05. 285, rue Fulton



06. Roulons



07. Tir à la corde



08. Vol 11



09. Chute des tours



dix. Les rêves les plus doux



11. Conséquences



12. Héros



13. La bataille



14. Espoir et triomphe



15. Retour à la maison



16. Zéro au sol

Produit par Tony Kaye

Tous les morceaux composés par Tony Kaye sauf “Les plus beaux rêves” par Dani Torchia.

Tony Kaye, Esprit de la musique de licorne et Disques Cerise Rouge font don de 10 % de tous les bénéfices de “Fin de l’innocence” à Fondation Gary Sinise. L’association soutient les vétérans, les défenseurs et les premiers intervenants en période de difficultés.

Kaye est surtout connu comme le claviériste original avec des légendes du prog OUI, son orgue Hammond donnant leur “L’album du oui” c’est le son le plus distinctif dans le OUI catalogue. Suite à son départ de OUI en 1971, Kaye a été impliqué avec un certain nombre d’autres groupes, y compris David Bowie, BLAIREAU, ÉCLAT et MAUVAIS DOIGT avant de retourner à OUI pour leur plus grand succès commercial, “90125”, en 1983. Kaye est resté avec OUI pour plusieurs albums et tournées avant de se retirer du monde de la musique en 1996.

Suite au réveil de son inspiration musicale en 2001, Kaye accepté une invitation de l’actuel OUI bassiste Billy Sherwood travailler sur des projets qui ont conduit à la formation de ENVIRON, en 2007, et a produit quatre albums à ce jour.