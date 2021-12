La légende du club suggère qu’Arsenal poursuit une mauvaise cible d’attaquant

L’ancien attaquant d’Arsenal Alan Smith pense que Mikel Arteta devrait chercher à recruter l’attaquant d’Aston Villa Ollie Watkins avant Dominic Calvert-Lewin d’Everton.

Les Gunners sont peut-être à la recherche d’un nouveau tueur à gages. Alexandre Lacazette sera en fin de contrat cet été et n’a montré aucun signe de prolongation de son séjour dans le nord de Londres. Et, avec Pierre-Emerick Aubameyang actuellement hors de vue pour des raisons disciplinaires, Arteta pourrait agir en janvier.

Calvert-Lewin a été fortement liée à un déménagement aux Émirats. Le joueur de 24 ans a marqué 21 buts en 39 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière.

Il a été sélectionné 11 fois par l’Angleterre et a répondu avec quatre buts. Une blessure a privé les Toffees de leur tueur à gages pendant la majeure partie de la campagne en cours à ce jour.

L’as né à Sheffield n’a fait que trois apparitions en 2021-2022. Et il a marqué à chaque match, le dernier étant un triomphe 2-0 sur Brighton fin août.

L’équipe de Rafa Benitez a souffert en son absence, ne remportant que trois matchs de haut niveau alors qu’il a été mis à l’écart. Des informations plus tôt cette semaine ont suggéré que l’équipe de la capitale envisageait de déménager pour l’ancienne star de Sheffield United.

Mais Smith a des doutes sur l’homme de Goodison et les a exhortés à se concentrer sur les West Midlands.

« Je ne dirais pas que Calvert-Lewin est un choix idéal pour Arsenal », a-t-il déclaré à Sky Sports. «À bien des égards, c’est un avant-centre à l’ancienne et il adore les balles lancées dans la surface et il n’y a pas grand-chose de mieux pour mettre la tête sur le ballon et l’attaquer.

« En termes de mouvement, peut-être qu’Ollie Watkins est un attaquant que j’aurais pensé qu’Arsenal regarderait, mais est-ce qu’ils le regardent ? »

Watkins coche les cases d’Arsenal

Watkins s’est fait un nom à Brentford, marquant 25 buts en championnat en 2019-2020. Villa a appelé en septembre de l’année dernière et l’as né dans le Devon a connu une solide première campagne en Premier League.

Il a marqué 14 buts et a remporté cinq sélections en Angleterre, marquant une fois. L’ancien attaquant d’Exeter City a marqué cinq fois pour l’équipe de Villa Park ce trimestre.

Il a marqué quatre fois lors de ses huit derniers matchs et Smith pense qu’il pourrait être un candidat parfait pour Arsenal.

« Je ne suis pas sûr que Steven Gerrard le laisserait partir précipitamment », a-t-il ajouté. « Cependant, ce genre d’attaquant central mobile qui menacera vraiment derrière les défenseurs, peut-être, ressemble un peu plus à ça. »

