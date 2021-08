La légende du Doom Metal Wino cite la théorie du complot liée à Covid 19 tout en annulant son apparition à Psycho Las Vegas

Scott “Wino” Weinrich a annulé sa comparution ce week-end Psycho Las Vegas Festival. Le parrain du doom metal et L’OBSESSION Le fondateur, qui devait jouer un set acoustique lors de l’événement, s’est retiré du festival après que les organisateurs ont déclaré que les participants et les artistes devront se conformer à tous les protocoles COVID-19 étatiques et locaux, y compris un mandat de masque.

Dans une déclaration officielle publiée sur le site officiel LE Facebook obsédé page, Wino alimente la théorie du complot selon laquelle le coronavirus est une arme biologique génétiquement modifiée que des chercheurs américains ont aidé à créer, et que des milliers de médecins, de scientifiques et de dirigeants élus conspirent apparemment pour cacher la vérité. Wino poursuit en affirmant qu’il a fait des recherches approfondies à travers Youtube, des publications scientifiques, des revues et des conférences, et insiste sur le fait que les preuves indiquent que le virus existe et est en train d’être transformé en arme.

WinoLa déclaration intégrale du 19 août se lit comme suit : « Il y a deux soirs, j’ai reçu un courriel de Psycho Las Vegas, dans lequel ils m’ont informé, ainsi que d’autres artistes, que cet événement exigerait que toutes les personnes, participants et artistes, portent un masque à TOUT moment à l’intérieur. L’exception étant uniquement lorsqu’ils chantent sur scène, tous les musiciens non chanteurs, membres du groupe, etc. doivent être masqués pendant la représentation. Cela inclut les batteurs. De plus, dès la fin de la représentation, les artistes devront remettre des masques dans les coulisses, devant la maison, dans les salons vip et dans les espaces communs.

“J’ai creusé très profondément lors de recherches sur covid-19 non seulement sur youtube, mais dans des publications scientifiques, des revues, des conférences, etc. JE CROIS QUE LE VIRUS EXISTE, et a été militarisé comme cela a été prouvé lors des audiences du Congrès où les preuves sont accablantes. Notre gouvernement (NIH) a été complice du financement et a partagé des travaux de laboratoire scientifique créant un super coronavirus basé sur le SRAS, conçu spécifiquement pour la létalité et une diffusion facile parmi la population humaine.

“Les armes biologiques ne sont pas nouvelles, mais à mon avis personnel, un pur mal. Au début de la soi-disant pandémie, il a été déclaré par le CDC que les tests PCR étaient inexacts pour déterminer si l’on avait le virus, car ils sont conçus pour des personnes déjà symptomatiques. Les CDC a rapidement fait marche arrière car il s’agissait d’un test souhaitable pour provoquer des FAUX POSITIFS. Aussi, les tests rapides Innova ont été rappelés par le FDA pour avoir également donné des résultats inexacts. Les médias grand public n’ont pas signalé cela, et ces tests sont toujours en cours d’utilisation. Un masque en papier a également été dit pour la première fois par le QUI et les soi-disant experts pour être inutiles contre le virus, alors bien sûr le mot officiel a encore été changé.

“Mes convictions personnelles sont les suivantes : nous sommes sous le manteau autoritaire d’un petit groupe d'”élites” non élues qui sont au-delà des riches et se considèrent par conséquent au-dessus de l’homme ordinaire. Ce virus, je crois, a été créé comme un outil de dépopulation, et la peur associé à cela comme un moyen de vous soumettre et de vous asservir, vous et moi, le peuple.

“Je ne peux pas, en toute conscience, jouer ma musique dans un environnement conçu pour enlever l’individualité, les libertés civiles et le libre arbitre. Je ne jouerai pas ce soir à Psycho Las Vegas, non par peur, mais par principe. Si nous, le peuple, continuons à accepter aveuglément cette tyrannie, nous sommes voués à l’esclavage.

“Ce sont mes opinions personnelles, mais j’exhorte tout le monde à creuser profondément. Mes excuses à mes amis et fans, mais il est temps de se réveiller.”

Wino et le reste de L’OBSESSION à l’origine pris la route avec LE CRÂNE en juillet mais LE CRÂNE a été contraint d’abandonner la tournée plus tôt ce mois-ci après que le chanteur principal de ce groupe, une autre légende du doom metal Eric Wagner (anciennement de DIFFICULTÉ), a été hospitalisé pour une pneumonie COVID.



DÉCLARATION WINO Il y a deux soirs, j’ai reçu un e-mail de Psycho Las Vegas, dans lequel ils m’ont informé, ainsi que d’autres… Publié par The Obsessed le jeudi 19 août 2021

