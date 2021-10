La légende du film d’action John Woo fait un film avec Joel Kinnaman de Suicide Squad

Le réalisateur hongkongais John Woo a aidé à lancer la révolution des films d’action à Hong Kong avant de se rendre aux États-Unis pour réaliser des films comme Face/Off, Mission: Impossible II et Paycheck. Maintenant, 18 ans plus tard, il est sur le point de revenir, dirigeant Joel Kinnaman dans un nouveau projet appelé Silent Night, rapporte Deadline.

Le film mettra en vedette Joel Kinnaman (The Suicide Squad, The Killing), dans le rôle d’un père vengeant la mort de son fils. Le film ne contiendrait apparemment aucun dialogue, d’où le titre Silent Night.

Woo est surtout connu pour ses films d’action hongkongais stylés comme Hard Boiled, The Killer et A Better Tomorrow, dont beaucoup mettent en vedette Chow Yun-Fat. Ces films influents ont fait un usage intensif de ralentis et de coupes répétées, et ont cimenté les caractéristiques du style de Woo, y compris des héros brandissant des pistolets doubles et beaucoup, beaucoup de colombes. Tant de colombes. Après avoir fait sa marque à Hong Kong, Woo a passé environ une décennie à réaliser des films d’action américains comme ceux ci-dessus, avant de revenir au cinéma chinois.

Joel Kinnaman a récemment joué dans The Suicide Squad et joue actuellement dans la série AppleTV + For All Mankind. The Suicide Squad est sorti en salles et sur HBO Max cet été. Dans notre critique, nous l’avons appelé « l’un des films DC modernes les plus amusants, sincères et surprenants que nous ayons jamais vus ».

Silent Night n’en est qu’à ses débuts, donc d’autres informations sur le casting et la fenêtre de sortie du film n’ont pas encore été annoncées.