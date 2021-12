La légende du football Pele hospitalisée pour un traitement contre le cancer

La légende du football brésilien Pelé a récemment été hospitalisée mercredi pour un traitement de chimiothérapie d’une tumeur du côlon, selon CNN. Un porte-parole de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo a déclaré à CNN que Pele était « dans un état stable et devrait être libéré dans les prochains jours ».

En septembre, Pelé, 81 ans, a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur de son côlon droit, découverte lors d’un examen de routine. Dans un post Instagram à l’époque, Pelé écrivait : « Quand le chemin est difficile, célébrez chaque étape du voyage. Concentrez-vous sur votre bonheur. C’est vrai que je ne peux plus sauter, mais ces derniers jours, j’ai été frappant l’air plus de fois que d’habitude. Merci aussi à vous tous, qui de loin, remplissez ma vie de tant de messages d’amour. »

Pelé est considéré comme l’un des plus grands athlètes de tous les temps. La FIFA a qualifié Pelé de « le plus grand » et, en 1999, le Comité international olympique l’a nommé athlète du siècle. Au cours de sa carrière, Pelé a joué pour Santos de 1956 à 1974 et pour le New York Cosmos de 1975 à 1977. Dans sa carrière en club, Pelé a marqué 655 buts en 700 apparitions. Il a également aidé Santos à remporter plusieurs titres de champion et a aidé le Cosmos à remporter le championnat de la Ligue nord-américaine de football en 1977.

Pelé a été membre de l’équipe du Brésil de 1957 à 1971. Il a aidé l’équipe à remporter la Coupe du monde à trois reprises (1958, 1962, 1970) ainsi que d’autres titres. Pelé détient toujours le record du plus grand nombre de buts marqués par un joueur de l’équipe du Brésil avec 77. Cependant, la star brésilienne actuelle Neymar est à la deuxième place avec 70 buts.

« Je n’ai jamais voulu être un leader », a déclaré Pelé dans une interview à la Harvard Business Review en 2014. « Mais tout le monde connaît mon histoire. C’est venu naturellement. Tout l’accent était mis sur moi. J’ai juste essayé de transmettre le meilleur de moi-même au d’autres joueurs, pour leur dire ce que je pensais être important dans ma vie. Nous avions nos entraîneurs en dehors du terrain, et j’avais de très bonnes relations avec eux parce qu’ils m’ont donné la liberté de travailler. Mais parfois le terrain est si grand qu’ils le peuvent. Ne parlez pas aux joueurs, vous devez donc aider à faire passer le message, organiser l’équipe, être le leader. » Pelé a marqué un total de 1 279 buts en 1 363 matchs, ce qui est considéré comme un record du monde Guinness.