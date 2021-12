La légende du football Pele hospitalisée, recevant une chimiothérapie pour un cancer du côlon

Pelé est hospitalisé au Brésil – où la légende du football subit des traitements de chimiothérapie – ce mois-ci après que le GOAT de football a découvert qu’il avait un cancer du côlon.

Le « Player Of The Century » de la FIFA, 81 ans, suit une chimiothérapie à l’hôpital Albert Einstein de Sao Paolo, ont annoncé l’hôpital et l’assistant de Pelé cette semaine, dans le but de traiter un cancer découvert lors d’un examen de routine en septembre.

Après le diagnostic, l’ancien footballeur a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur en septembre, passant près d’un mois à l’hôpital. À l’époque, l’hôpital avait déclaré que Pelé aurait besoin d’une chimiothérapie.

Donc, rien d’inattendu… et l’hôpital dit que le plan est de laisser sortir Pelé – qui est dans un état stable – dans les prochains jours.

Malgré les conditions sanitaires, Pelé a continué à garder une attitude positive.

« Quand le chemin est difficile, célébrez chaque étape du voyage », a-t-il écrit sur Instagram lors de son dernier séjour à l’hôpital.

« Concentrez-vous sur votre bonheur. C’est vrai que je ne sais plus sauter, mais ces derniers jours, j’ai tapé dans les airs plus de fois que d’habitude.

Quant à Pelé le joueur, beaucoup de gens le considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps. Il est le seul homme à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises… menant le Brésil à son premier titre en 1958.

Et, il est également le meilleur buteur international de tous les temps du pays avec 77 buts et en a marqué plus de 1 000 au cours de toute sa carrière de joueur avant de prendre sa retraite en 1977.

Pelé a été intronisé au National Soccer Hall of Fame en 1993.