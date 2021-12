La légende du reggae Robbie Shakespeare of Sly & Robbie décède à 68 ans

Robbie Shakespeare, le bassiste et producteur jamaïcain qui était la moitié de Sly & Robbie, est décédé. La glaneuse rapporte que Shakespeare est décédé dans un hôpital de Floride après avoir subi une opération aux reins. Il avait 68 ans.

Le duo est devenu célèbre dans le monde entier dans les années 70 après que le patron d’Island Records, Chris Blackwell, a fondé Compass Point Studios à Nassau. Il a fait de Sly & Robbie les têtes d’affiche des Compass Point All-Stars, le groupe de musiciens de session du studio. À Compass Point, Sly & Robbie ont joué pour des stars telles que Grace Jones, Mick Jagger, Joe Cocker et Robert Palmer. Le duo a atteint un public international encore plus large lorsqu’ils ont travaillé sur Infidels et Empire Burlesque de Bob Dylan et L’infiltration des Rolling Stones.

En plus d’être des auteurs-compositeurs et des musiciens très demandés, Sly & Robbie ont également sorti leurs propres disques, en commençant par le projet de 1981 Sly & Robbie Present Taxi. En tant qu’artistes principaux, ils ont été largement célébrés pour Rhythm Killers de 1987, enregistrés avec Bill Laswell, Bootsy Collins et Bernie Worrell.

Sly & Robbie ont connu un succès fou depuis leurs débuts dans les années 2000, produisant les succès de No Doubt en 2001 « Hey Baby » et « Underneath It All », tout en continuant à jouer aux côtés d’innombrables musiciens de reggae. Leur hymne de 1992 pour Chaka Demus & Pliers, « Le meurtre qu’elle a écrit, » reste parmi les plus grands succès de la Jamaïque. Sly Dunbar a décrit l’approche du duo dans une interview à Melody Maker de 1985. Il a déclaré: «Nous essayons de faire autant de travail que possible pour nous-mêmes et si le travail est là, nous le ferons. Nous travaillerons avec tous ceux que vous connaissez, les gens nous classent comme des musiciens de reggae, mais nous nous décrivons simplement comme des « musiciens ».

Shakespeare, aux côtés de Sly, était un auteur-compositeur extrêmement prolifique. Dans une interview avec la Red Bull Music Academy en 2008, il a plaisanté : « Ils avaient l’habitude de dire que Sly & Robbie doivent prendre de la drogue [laughs]. Nous étions en studio à partir de 10h environ, et la plupart du temps, nous répétions jusqu’à 19h ou 20h environ. Quand nous étions en tournée, la plupart du temps, nous sortions directement du studio. Finis de jouer, rentre chez toi, dors ; le lendemain matin, nous sommes de retour en studio, juste pour continuer.

Shakespeare était aussi un musicien hautement spirituel. Dans une interview accordée à la Red Bull Music Academy en 2013, il a réfléchi à ce concept en déclarant : « Souvent, vous ne jouez pas de votre instrument, c’est votre instrument qui vous joue. »