La légende du rock claque le Temple de la renommée du rock and roll et dit qu’il saute la cérémonie

Todd Rundgren a été un individualiste pendant la majeure partie de sa carrière, et cela ne va pas changer même si son intronisation tant attendue au Rock and Roll Hall of Fame a enfin lieu ce week-end. Rundgren sera dans l’Ohio samedi, mais se produira à Cincinnati au lieu de Cleveland, où se trouve le Rock Hall. Dans une nouvelle interview avec TMZ, Rundgren a déclaré qu’il ne pense pas que l’idée du HAll of Fame fonctionne pour les musiciens de la même manière qu’elle le fait pour les stars du sport, dont la grandeur peut être calculée avec des statistiques.

« Vous êtes à la retraite du jeu, toutes vos statistiques sont là pour que tout le monde puisse les juger, et elles peuvent vous mesurer par rapport aux autres joueurs en termes réels – et non en termes subjectifs – et vous avez terminé votre carrière », a déclaré Rundgren. TMZ. Pour les musiciens, le but est de jouer pour le reste de votre vie, a-t-il déclaré.

La route de Rundgren jusqu’au Rock Hall a été longue. Après avoir enregistré des tubes grand public comme « Hello It’s Me » et « I Saw The Light » au début des années 1970, Rundgren a commencé à se concentrer sur la musique moins commerciale. Bien qu’il n’ait pas remporté beaucoup de succès, il a continué à être tenu en haute estime par les mélomanes et a produit plusieurs albums importants, dont Bat Out of Hell de Meat Loaf et le premier album des New York Dolls. Il est maintenant sur la route pour interpréter l’intégralité de son album influent de 1973 A Wizard, A True Star. Malgré son importance pour de nombreux musiciens, Rundgren n’a pas été inclus dans le scrutin du Rock Hall avant 2019, plus de 25 ans après avoir été éligible.

Lorsque Rundgren a été inclus pour la première fois en 2019, il s’est classé troisième dans le vote des fans, mais il n’était toujours pas inclus dans la classe d’induction cette année-là. Certains actes ont été placés plus bas que lui, mais ont tout de même été intronisés, a déclaré Rundgren à TMZ. « Les fans n’ont pratiquement aucun pouvoir d’influencer qui entre dans la salle », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard qu’il détestait la nature compétitive de la salle. « Je ne pense pas qu’il y ait une sorte de compétition entre les musiciens pour y entrer », a-t-il déclaré. « Je déteste en quelque sorte l’idée que les musiciens sont censés se faire concurrence. »

En février, Rundgren a qualifié le sondage des fans d' »arnaque » dans une interview à Billboard. « Ils lancent cette arnaque appelée fan pool… mais la plupart des fans ne se rendent pas compte que leurs votes ne comptent absolument pour rien », avait-il déclaré à l’époque. Il a également estimé que les fans étaient « dupés » en pensant que leurs votes importaient autant que les juges qui décident vraiment qui entre.

Bien sûr, Rundgren n’est pas le premier artiste à sauter son intronisation au Rock Hall. Axl Rose l’a fait lorsque Guns N’ Roses a été intronisé. Bien que Rose ait par la suite regretté la décision, Rundgren a déclaré au News-Herald qu’il ne pensait pas que cela se produirait. « Je ne peux pas imaginer ce que serait le regret », a-t-il déclaré. « Ils disent : ‘Allez – vous pouvez au moins passer du temps avec les autres musiciens.’ Eh bien, je les ai déjà tous rencontrés. »

La classe 2021 Rock Hall comprend également Foo Fighters, The Go-Go’s, Jay-Z, Carole King et Tina Turner. La cérémonie a lieu au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland. L’émission sera plus tard disponible sur HBO et HBO Max, et sera diffusée simultanément sur les chaînes de radio et de volume du Rock & Roll Hall of Fame de SiriusXM. Paul McCartney, Taylor Swift, Jennifer Hudson, Lionel Richie, Drew Barrymore, Mickey Guyton, Bryan Adams, Christina Aguilera et Angela Bassett feront des apparitions.