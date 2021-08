La légende du trading Peter Brandt remet en question le rallye Bitcoin et met en garde le sentiment haussier «beaucoup trop élevé»

Le trader vétéran Peter Brandt dit que la formation d’un biseau ascendant sur le graphique Bitcoin/dollar américain est préoccupante.

Brandt pose une question à ses plus d’un demi-million d’abonnés sur Twitter pour savoir si la tendance à la hausse répondra aux attentes ou décevra.

« Crise montante – répondra-t-il à ses attentes ou échouera-t-il à se lancer ? »

Une configuration en biseau ascendant peut parfois signaler que le prix d’un actif est sur le point de baisser.

En réponse à la question d’un adepte de savoir s’il s’attend à ce que le prix du Bitcoin augmente ou diminue, Brandt dit qu’il a une position longue sur la crypto-monnaie phare, mais qu’il est préoccupé par le niveau élevé de sentiment haussier.

« Peu importe que je sois haussier ou baissier. Je suis long, substantiellement, mais je crains que le sentiment haussier reste beaucoup trop élevé. »

Plus tôt ce mois-ci, le trader expérimenté a déclaré que Bitcoin était toujours dans une “tendance haussière à long terme” tout en reconnaissant que la volatilité continuerait de rester une caractéristique clé de la crypto-monnaie phare.

Les inquiétudes de Brandt contrastent fortement avec les vues de PlanB, l’analyste anonyme qui a popularisé le modèle stock-to-flow dans l’évaluation du Bitcoin.

PlanB dit à ses près de 700 000 abonnés sur Twitter que selon le modèle stock-to-flow, qui évalue la valeur de Bitcoin en divisant l’offre totale par une nouvelle offre, Bitcoin est actuellement dans la deuxième étape d’une course haussière.

“Les deux bitcoin S2F [stock to flow] (ligne blanche) et signal en chaîne (couleur, pas encore rouge) indiquant toujours une deuxième étape de ce marché haussier.

PlanB dit en outre que Bitcoin atteindra des niveaux à six chiffres.

« OMI [in my opinion] nous montons, d’abord pour [$100 thousand], ensuite [$288 thousand]”

Image en vedette : Shutterstock/Stockcrafterpro