La légende furieuse de Barcelone, Gerard Pique, publie une fiche de paie sur les réseaux sociaux pour prouver qu’il n’est pas le meilleur revenu du club – gagnant 2 millions de livres sterling en six mois

Gerard Pique a réfuté avec colère les affirmations selon lesquelles il serait le meilleur revenu de Barcelone, publiant sa fiche de paie des six derniers mois sur ses pages de réseaux sociaux.

L’arrière central est revenu au Camp Nou en 2008 et a connu certains des plus hauts et des plus bas, remportant le triplé lors de sa première saison, puis se faisant battre par le Bayern Munich en Ligue des champions en 2020.

Pique a subi une importante baisse de salaire pour que le Barça à court d’argent survive

Au milieu d’une période incertaine et troublante en Catalogne, le vétéran a été accusé d’avoir dégagé 14 millions d’euros (11,7 millions de livres sterling) par saison, par le présentateur de télévision Lluis Canut.

Cependant, le joueur de 34 ans a révélé sur Twitter que la moitié de son salaire annuel, qui lui avait été versé en décembre, s’élevait à 2 328 884,39 € (1,94 million de livres sterling).

Pique a tweeté : « Des gens comme celui-ci sont payés par la télévision publique pour défendre leurs amis. Voici 50% de mon salaire au 30 décembre. Ayez un peu de respect pour vous-même.

Sur la chaîne espagnole TV3, Canut avait réclamé Pique, pour 28 millions d’euros (23,4 millions de livres sterling) bruts, et ses collègues vétérans Sergio Busquets et Jordi Alba pour 23 millions d’euros (19,2 millions de livres sterling) et 20 millions d’euros (16,7 millions de livres sterling) respectivement étaient les principaux revenus du club. .

L’homme de 34 ans a publié une photo de son salaire (1,94 million de livres sterling) pour les six derniers mois de 2021

Barcelone a également démenti cette suggestion dans un communiqué, déclarant : « En ce qui concerne les commentaires faits par Lluis Canut sur TV3, Barcelone souhaite clarifier ce qui suit.

« 1. L’information sur les salaires de certains joueurs de l’équipe première n’a en aucun cas été fournie par le club et son origine est inconnue.

« 2. En tout état de cause, les montants mentionnés dans les informations sont erronés et ne sont pas conformes à la réalité. En outre, dans le cas des trois premiers acteurs mentionnés [Pique, Busquets and Alba], il donne des montants fixes qui, les sommes en jeu étant basées sur des variables, ne seront peut-être jamais atteintes.

« 3. Il est également faux que les joueurs susmentionnés n’aient que différé leur salaire. Pique, Busquets et Alba ont renoncé à une partie de leur salaire lorsqu’ils ont signé des renouvellements de contrat l’été dernier.

Busquets a également été accusé d’avoir gagné gros au Barça

Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Aguero sont tous arrivés cet été à la suite des coupures (comme celles d’Alba)

Canut a fait les accusations en direct sur une chaîne de télévision catalane

Pique, Alba et Busquets ont tous subi des réductions de salaire pour que le club enregistre les signatures estivales de Sergio Aguero, Memphis Depay et Eric Garcia.

La déclaration de Barcelone a conclu: « Nous considérons cela inapproprié, non professionnel et que [Canut] a agi de mauvaise foi en offrant ces informations comme véridiques.

« Nous regrettons que des données de ce type soient fournies car elles portent atteinte aux droits personnels des joueurs et méritent, lorsque les informations sont véridiques, la confidentialité. »

