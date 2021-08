La légende internationale du football rêve de combattre en MMA : “Ma passion, c’est d’entrer dans la cage”

Carlos Gamarra dans une interview avec la télévision paraguayenne dans laquelle il a révélé son intention de faire ses débuts en MMA – Photo: Playback / Twitter

La légende du football international, le paraguayen Carlos Gamarra, 50 ans, a avoué vouloir reprendre le sport, mais cette fois, pas avec un ballon mais avec des gants pour se battre contre un adversaire en cage, pratiquant le MMA, une autre de ses grandes passions au-delà Football.

Le défenseur historique de l’équipe nationale paraguayenne qui a joué à Olimpia et Cerro Porteño, en plus, avec une expérience notable dans les principaux clubs brésiliens, tels que Internacional, Corinthians, Flamengo et Palmeiras et aussi avec une carrière à Independiente en Argentine, Milan en Italie et El AEK de Grèce, ont révélé ce week-end qu’il s’entraînait aux arts martiaux mixtes et qu’il avait l’intention de faire ses débuts dans la modalité en 2021.

Avertissement

« Je le fais depuis environ trois ans, m’entraînant et travaillant tous les jours, avec le professeur. Ma passion est d’entrer dans cette cage, c’est un rêve que j’ai. Je pense que nous sommes prêts à nous rejoindre. Cela dépend de ce que dit le professeur, mais je pense que nous sommes prêts », a expliqué l’ex-footballeur.

«Nous perfectionnons tous les arts martiaux nécessaires pour entrer dans une cage pour affronter un adversaire qui est un bon combattant. Je pense qu’en décembre je peux »a déclaré “El Colorado” Gamarra, dans une note avec la chaîne de télévision paraguayenne “GEN”.

Avec l’aimable autorisation de : @SomosGENAHora

L’ancien défenseur garantit qu’il est bien entraîné, notamment en frappe, pour se battre. «Nous sommes très bien préparés dans le combat debout. Et si ça va au sol, on est aussi préparé, sans problème », a-t-il assuré.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité