La légende ne s’efface pas : Aldo s’exhibe devant Font à Las Vegas

Chaque fois que José aldo entre dans l’octogone, il faut s’arrêter pour en profiter. Le Brésilien de 35 ans est une légende vivante du MMA et à ce titre mérite le respect du public. Il l’a, mais des nuits comme ce samedi, il le gagne encore plus. Aldo a battu Rob Font par décision unanime (50-45, 50-45 et 49-46) dans l’événement principal à l’UFC Las Vegas 44 et rêve d’une nouvelle opportunité pour une ceinture. Il était champion à la plume et maintenant il attend la nouvelle blague au coq (il l’avait déjà eue en juillet 2020). « J’aimerais me battre pour la ceinture et sinon, contre TJ Dillashaw je pense que ce serait un bon combat et le vainqueur pourrait viser le titre « , at-il souligné après le procès. Il mérite de toute façon.

La police a commencé très fort. Il est sorti pour se connecter et a amené Aldo au sol, qui avait de l’expérience. Il a su résister et quand il s’y attendait le moins, son adversaire l’a connecté pour l’emmener au sol. Su coincé existe toujours et parvient presque à finir … mais le klaxon a réussi à sauver l’américain. Au deuxième acte, la légende est entrée, petit à petit, dans le rythme du combat. Il a su accueillir Font et il s’est trouvé de plus en plus à l’aise. Cela lui a permis de sortir ses coups de pied traditionnels au troisième tour. Au cours de cette ronde, ils ont tout inventé et les deux ont eu des ecchymoses importantes.. Heureusement pour eux, aucun d’entre eux n’a déclenché l’arrêt du procès.

Dans les phases finales, Aldo serra. Il a connecté et dominé Font, qui ne pouvait rien faire d’autre que penser à l’acte final. Il a essayé de prendre la pression et l’initiative, mais quand il a voulu rendre compte, il était au sol, avec Aldo au sommet et beaucoup de temps à sauver. Il l’a fait et a empêché le Brésilien de le soumettre en finale. Encore une fois la corne l’a sauvé. Dommage, car une exposition d’un tel calibre méritait une fin anticipée pour la légende. Malgré cela, il y a encore du chemin, et beaucoup pour ce qui a été montré ce samedi, pour José Aldo.