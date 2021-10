La légende russe Fedor Emelianenko élimine Tim Johnson en moins de deux minutes au Bellator 269

« Le dernier empereur » Fedor Emelianenko, rend ses fans fous à Moscou et à 45 ans est toujours en force et remporte la 40e victoire de sa carrière à la VTB Arena en éliminant son rival, Tim Johnson, en moins de deux minutes au Bellator 269 .

La leyenda rusa, que entró en la jaula al son de los cánticos de los fanáticos de «Fedor, Fedor, Fedor», ahora tiene tres victorias en sus últimas cuatro peleas, y este sábado marcó su regreso a la jaula luego de casi dos años dehors. Fedor a encore un combat dans le cadre de son contrat avec Bellator, qui est prévu pour 2022.

Dès le début, les deux combattants se sont lancés dans la bagarre et ont croisé les bombes. Fedor était plus léger en marchant dans la cage, tandis que le plus lourd Tim Johnson cherchait clairement un coup fatal pour abattre le Russe. « The Last Emperor » a atteint les KO avec seulement 1m46 de combat après avoir décoché une bonne combinaison de coups qui a assommé son rival, et envoyé l’Américain au sol.

Avec l’aimable autorisation : @BellatorMMA

Bellator 269 Résultats finaux:

CARTE PRINCIPALE :

Fedor Emelianenko a battu Tim Johnson par KO à 1m46 de R1

Said Sowma bat Vitaly Minakov par TKO (interruption médicale) à 3m08 de R3

Usman Nurmagomedov a battu Patrik Pietila par soumission à 4m06 de R1

Anatoly Tokov a battu Sharaf Davlatmurodov (décision partagée) 29 -28, 29-28, 28-29)

CARTE PRÉLIMINAIRE :

Kirill Sidelnikov a battu Rab Truesdale par TKO en 2m01 de R1

Katarzyna Sadura bat Darina Mazdyuk par TKO à 3m17 par R2

Irina Alekseeva a battu Stephanie Page par décision unanime (30-27, 30 -27 et 29-28)

Nikita Mikhailov a battu Brian Moore par décision unanime (29-28, 29-28 et 29-28)

Alexey Shurkevich a battu Grachik Bozinyan par KO à 2:25 de R1

Aiden Lee a battu Alexander Osetrov par soumission à 3:41 de R1

