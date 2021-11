La légende ‘SNL’ fait un retour surprise dans l’épisode de Kieran Culkin

Saturday Night Live a ramené une légende pour le nouvel épisode de ce week-end : l’ancienne actrice Tracy Morgan. Morgan a fait une apparition à la fin d’un sketch intitulé « Men’s Room », mettant en vedette l’animateur Kieran Culkin et les membres de la distribution Bowen Yang, Chris Redd, Andrew Dismukes et Alex Moffat. Comme toujours, la livraison impétueuse de Morgan a fait hurler la foule.

« Men’s Room » s’est moqué de la dynamique sociale gênante en jeu dans les toilettes pour hommes sur le lieu de travail, les membres de la distribution donnant des soliloques gênés sur les choses qu’ils ont tendance à exprimer lors de petites discussions à l’urinoir. Ils échangent des blagues et des dictons clichés, mais s’interrogent en privé et se demandent si c’est l’emplacement qui les rend maladroits. Moffat joue le patron, qui dégénère en utilisant son discours éclairé en bleu pour révéler qu’il a commis un meurtre il y a des années et qu’il s’en est d’une manière ou d’une autre échappé.

La dernière blague du croquis survient lorsque Morgan sort d’un étal, révélant qu’il a toujours été à l’intérieur. Après avoir partagé sa propre blague banale sur ce qu’il faisait à l’intérieur, il regarde Moffat et crie : « Hé, ce mec a tué mon frère ! L’esquisse s’arrête là.

Morgan a rejoint le casting principal de Saturday Night Live en 1996 et y est resté jusqu’en 2003. Selon un rapport d’Entertainment Weekly, il s’agissait de Morgan ou de Stephen Colbert lors de la dernière série d’auditions cette année-là, et Lorne Michaels a décidé de lancer Morgan . Morgan a joué certains personnages préférés des fans, dont Brian Fellow et Astronaut Jones, tous avec son style emphatique et imprévisible.

Après SNL, Morgan n’est pas allé loin – il a joué une version fictive de lui-même sur 30 Rock appelée Tracy Jordan, avec toutes ses particularités exagérées avec sa richesse. Il a participé à cette émission de 2006 à 2013, et entre-temps, il a animé SNL en 2009, a fait une apparition en tant qu’invité en 2011 et a de nouveau été animé en 2015. En 2019, il a fait une brève apparition en tant qu’invité comme celle-ci dans un épisode animé par Eddie Murphy.

Ces jours-ci, Morgan joue dans la sitcom de TBS The Last OG. Il est également actif dans l’industrie du stand-up, en particulier à New York. On ne sait pas exactement pourquoi il est passé sur SNL cette semaine, mais son apparition a été bien accueillie par les fans.

La première performance de Culkin en tant qu’hôte a généralement été bien accueillie ce week-end, tout comme l’invité musical Ed Sheeran. L’émission de variétés sera de retour le samedi 13 novembre avec l’animateur Jonathan Majors et l’invité musical Taylor Swift. SNL est diffusé en direct à 23 h 30 HE sur NBC.