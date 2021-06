La légende sportive indienne Milkha Singh, le “Sikh volant”, meurt du covid

in

19/06/2021 à 13:43 CEST

.

L’Inde a limogé samedi la légendaire athlète indienne Milkha Singh, populairement connue sous le nom de “Sikh volant”, décédée à l’âge de 91 ans des suites de complications liées au coronavirus.

« Avec la mort de Milkha chante nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l’imagination du pays et qui occupe une place particulière dans le cœur d’innombrables Indiens. Il a gagné l’affection de millions de personnes avec sa personnalité inspirante, je suis désolé pour son décès”, a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur Twitter.

Singh est décédé vendredi après-midi dans la ville de Chandigarh, dans le nord du pays, des suites de complications liées au coronavirus, qu’il a contracté il y a un mois. Son épouse, Nirmal kaur, est décédé cette semaine également à cause du covid-19.

« Il s’est battu avec acharnement, mais Dieu a ses manières de le faire, et c’est peut-être par amour et compagnie que notre mère Nirmal et maintenant papa est décédé dans les cinq jours”, a déclaré la famille dans un communiqué.

Singh, l’un des coureurs les plus titrés de l’histoire du pays asiatique, a remporté quatre médailles d’or aux Jeux asiatiques et a été le premier athlète indien à remporter l’or aux Jeux du Commonwealth de 1958. Il a également obtenu la quatrième place du 400 mètres aux Jeux de 1960. Jeux olympiques de Rome, bien qu’il ait également représenté le pays en 1956 et 1964.

Singh est né en 1929 dans une Inde encore sous contrôle britannique, dans ce qui après la partition du sous-continent en 1947 allait devenir le Pakistan.

Le jeune athlète de l’époque a survécu aux violences déchaînées après l’indépendance, qui ont néanmoins coûté la vie à ses parents et à ses proches.

“Avec l’avertissement de mon père, ‘fuyez Laitha, run ‘, enregistré dans mon esprit, j’ai fui pour ma vie, parfois en courant et parfois en marchant”, écrit-il dans son autobiographie.

Après être arrivé orphelin en Inde avec des millions d’autres réfugiés, Singh a été contraint de commettre de petits larcins et de travailler sporadiquement jusqu’à ce qu’il réussisse à entrer dans l’armée, où il découvre son talent pour le sport.

La carrière de Singh a été immortalisée en 2013 par le cinéma Bollywood, avec un film intitulé “Bhaag Milkha Bhaag” (Run Laitha, cours), les derniers mots de son père avant d’être tué par une foule.