La Légion de Paris révèle la liste de départ 2022 du CDL

La Légion de Paris cherche à faire une déclaration avec son alignement 2022 CDL.

Paris Legion a été une équipe en bas de la Call of Duty League au cours des deux premières saisons. Avec des performances médiocres et une mauvaise gestion de l’équipe, Paris Legion a presque été ignoré par de nombreux fans de CDL. Mais cette année, ils cherchent à faire une déclaration avec leur nouvelle liste 2022.

Légion de Paris 2022

Pour la saison 2022 de la Call of Duty League, Paris Legion alignera une liste de Johnathan « John » Perez, Jacob « Decemate » Cato, Tyler « FeLo » Johnson et Donovan « Temp » Laroda. Quatre joueurs avec beaucoup d’expérience dans Call of Duty compétitif, cette liste de Legion cherchera à poursuivre son héritage au cours de la saison 2022 Vanguard.

Nous nous attendons à ce que la liste ait FeLo comme AR principal, avec Temp sur l’AR secondaire et Decemate et John comme joueurs SMG. Cependant, nous ne serions pas surpris de voir Temp sortir un troisième SMG si nécessaire sur certaines cartes de réapparition.

