La législation anti-corruption russe s’appliquera aux crypto-monnaies | Invezz

Le gouvernement russe a soumis un projet de politique pour les échanges de crypto-monnaie dans le cadre de sa législation anti-corruption. Selon le site Web du gouvernement, les responsables fédéraux de la sécurité peuvent désormais soumettre des demandes de renseignements sur les échanges cryptographiques. Ils peuvent également contacter les opérateurs de systèmes d’information dans lesquels des actifs financiers numériques sont émis.

Mettre en place des audits pour lutter contre la corruption

En vertu du projet de loi, il est possible de mettre en œuvre des « audits pour lutter contre la corruption », accordant aux employés du gouvernement de nouveaux et plus grands privilèges. Les comptes de résultat devraient refléter toutes les transactions. Il convient de noter que les changements ont été ajoutés au cadre existant en vertu d’un décret présidentiel, publié en 2013.

La banque centrale impose des restrictions sur les actifs numériques

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

En janvier de cette année, la loi russe sur les actifs financiers numériques (DFA) a inclus une définition légale de la crypto-monnaie. Les gens ne peuvent pas utiliser les crypto-monnaies pour payer des biens et des services en Russie. De plus, la banque centrale russe impose des restrictions aux personnes cherchant à acquérir des actifs numériques.

Au moment de la rédaction, le gouvernement discutait du projet et acceptait une expérience indépendante dans la lutte contre la corruption ainsi que des suggestions du public. Une fois accepté, le projet deviendra un « acte juridique normatif ».

La Russie réprime la criminalité liée à la cryptographie

La Russie a sévi contre les crimes liés à la cryptographie. En août, le plan national de lutte contre la corruption de la Russie 2021-2024 a été officiellement approuvé. La banque centrale et d’autres institutions gouvernementales ont été chargées de vérifier les avoirs numériques des employés de l’État conformément à ce plan.

Récemment, le président Vladimir Poutine a exprimé son incertitude quant aux différents cas d’utilisation de la crypto-monnaie dans une interview. Étonnamment, il a admis qu’il pouvait « exister comme moyen de paiement ».

Président de RACIB mécontent de l’administration

Yuri Pripachki, président de l’Association russe pour la cryptoéconomie, l’intelligence artificielle et la blockchain (RACIB), a exprimé son mécontentement à l’égard de l’administration dans le passé. Il a accusé le gouvernement de ne pas cibler une solution systématique dans le domaine des actifs numériques, ajoutant :

Du point de vue de la réglementation de l’industrie de la cryptographie en Fédération de Russie, de l’avis de ses représentants professionnels, absolument rien n’a été fait pour faire émerger le segment domestique de ce marché parallèle.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent